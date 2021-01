São Paulo e a digitalização de uma cidade com história

São Paulo é uma cidade onde você pode encontrar uma história rica e que ainda comporta muito de seu passado mas isso não significa que esta não tenha um pé no futuro. Conheça alguns dos passos que a capital paulista está dando para a digitalização.

Ainda que jamais perca seu encanto ancestral, a cidade de São Paulo é também uma das cidades do Brasil onde o investimento no futuro mais está sendo visível.

Ao longo dos anos, com a tendência cada dia maior para a integração das novas tecnologias no cotidiano dos brasileiros, essa cidade tem descoberto novas formas de vida e novas rotinas.

Uma vez que o Brasil é um dos países do mundo que mais aderiu aos novos dispositivos eletrônicos e tecnológicos, tendo inclusive mais smartphones do que pessoas em seu território, é natural que uma das principais cidades brasileiras esteja buscando formas de se tornar também mais digital e adaptada às necessidades dos habitantes paulistanos.

Venha compreender algumas das estratégias e dos acontecimentos que fazem com que possamos falar da digitalização, mesmo sem deixar de pensar São Paulo como uma cidade histórica e antiga.

1. As tendências lúdicas dos habitantes

Os habitantes de São Paulo estão se rendendo às tecnologias e isso faz com que a própria cidade cumpra ritmos distintos.

A vontade dos locais para substituir algumas de suas atividades, passando a utilizar o digital está presente em vários meios, incluindo nas suas preferências de consumo, agora muito realizadas nas lojas online; na forma como colocam suas apostas esportivas, preferindo websites de confiança como Betsson; ou até mesmo na forma como tratam seus assuntos bancários, recorrendo aos aplicativos disponibilizados pelas instituições.

2. A cibersegurança na cidade

Se encontrando na linha da frente da tecnologia, esta cidade também tem sido o local escolhido para realizar vários testes sobre cibersegurança.

Novos métodos de segurança citadina, que incluem a tecnologia mais recente da Inteligência Artificial (IA) estão sendo integradas nessa metrópole, com resultados que indicam a possibilidade de avisos mais rápidos às forças policiais, de forma a garantir uma cidade mais segura e com menos criminalidade.

Esse tipo de ferramenta, ainda em teste, tem demonstrado uma excelente capacidade na previsão da criminalidade, o que ajuda a que acreditemos que, no futuro, esta venha a sofrer uma redução visível graças à digitalização.

3. O empreendedorismo digital

São Paulo se encontra, também, na linha da frente do empreendedorismo. Esta tendência, que vem sido verificada um pouco por todo o país, com cada dia mais negócios online, está bem expressa na capital paulista.

Segundo dados recentes, São Paulo é um dos locais do Brasil onde a comunidade mais está demonstrando empreendedorismo, sendo as lojas online a forma mais visível de empreendedorismo e aglomerando também cerca de 60% dos investimentos de capital de risco no Brasil.

A tendência para ver São Paulo como uma cidade empreendedora é algo que vem sendo falado desde 2015, sendo que o seu papel como líder do turismo nacional é também um forte impulsionador dessa tendência.