São Paulo Antiga recebe consultoria da FEA Social USP

A FEA Social USP é uma entidade estudantil que promove o crescimento do setor social por meio de consultoria e incubação de empreendimentos de impacto. Através do nosso processo de recrutamento, o Instituto São Paulo Antiga foi selecionado como organização da sociedade civil para participar do programa de Consultoria gratuita que a entidade oferece. Esse programa se baseia em uma metodologia que engloba 4 fases: Diagnóstico, Planejamento, Implementação e Mensuração de Resultados, que guiam o grupo de projeto, composto por 5 alunos universitários, a entender as dores, aspirações e oportunidades da organização parceira, e utilizar isso em favor da instituição.

O projeto teve início no dia 17/08/2021 e a equipe de consultoria começou fazendo uma análise externa e interna da ONG para identificar as principais disfunções enf rentadas por ela e entender melhor seu funcionamento, estrutura e atividades desenvolvidas. Seguindo a metodologia, levantamos possíveis ideias de melhorias e fizemos um planejamento para executar e entregar essas soluções pensadas para o Instituto. Nos encontramos agora na fase de implementação, na qual os membros se dividem e colocam a mão na massa para fazer as entregas. Em constante alinhamento com os gestores do Instituto, Heloisa Madela e Douglas Nascimento, o grupo está progredindo para desenvolver uma campanha de marketing, prospectar parcerias e estruturar uma planilha de controle financeiro.

Esta parceria está sendo muito agregadora tanto para o Instituto São Paulo Antiga como para a FEA Social e estamos todos aprendendo muito e evoluindo bastante por meio dela. Ficamos extremamente agradecidos pela Laura, Letícia, Beatriz, Rodrigo e Henrique estarem nos ajudando nesta nova jornada do São Paulo Antiga.