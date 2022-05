Autor do São Paulo Antiga estreia coluna na Folha de S.Paulo

Douglas Nascimento, jornalista, historiador, fotógrafo e fundador em 2009 do site do São Paulo Antiga, que desde 2019 foi transformado em um instituto cultural, estreou nesta quinta-feira, 5 de maio, a sua nova coluna no jornal Folha de S.Paulo.

Na foto: Douglas Nascimento

No periódico paulistano Nascimento irá abordar os mesmos temas que já trabalha aqui neste portal, como exclusividade para a Folha de S.Paulo. A coluna de estreia já pode ser lida diretamente no portal do jornal, clicando no link abaixo:

https://www1.folha.uol.com.br/blogs/sao-paulo-antiga/2022/05/conheca-a-historia-da-vila-holandesa-em-santana-um-curioso-patrimonio-historico-paulistano.shtml

Em sua primeira contribuição Douglas Nascimento conta a história da Jardim Santa Rosa, em Santana, uma vila histórica, tombada como patrimônio histórico, e que desperta a curiosidade por ter uma arquitetura típica dos Países Baixos, que inclusive lhe rendeu o apelido de “Vila Holandesa”.