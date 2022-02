Prédio Antigo – Rua Uruguaiana, 359

Se fôssemos realizar um passeio turístico dedicado a mostrar o lixo largado nas ruas, alguns trechos do bairro do Brás com toda certeza fariam parte deste roteiro. É impressionante como caminhar por ruas como Brigadeiro Machado, do Hipódromo, e Gomes Cardim pode ser um teste para a paciência do paulistano.

Mesmo assim, algumas destas ruas possuem verdadeiros tesouros arquitetônicos, como é o caso da Rua Uruguaiana, onde encontramos esta preciosidade:

clique na foto para ampliar

Construída nas primeiras décadas do século 20, este prédio antigo é um dos mais belos exemplares preservados do bairro do Brás. Está bem na esquina da Uruguaiana com a Brigadeiro Machado.

Apesar de estar em boas condições e ter sido recentemente recuperado, algumas décadas atrás ele corria sério risco de ser demolido, face ao lamentável estado de abandono em que se encontrava. A foto abaixo, de 1991, mostra a realidade do prédio naquela época:

clique na foto para ampliar

É preciso salientar que se hoje este trecho do Brás é uma área de razoável abandono, suja e até perigosa, a realidade não era diferente no ano em que a foto foi tirada. Apenas, talvez, não fosse tão violenta quanto hoje em dia.

Imóveis luxuosos, como este prédio, já sofriam com o abandono e decadência. Seu donos já haviam há anos mudado para bairros mais promissores e vários destes imóveis viraram cortiços. Muitos deles, mesmo imponentes, acabaram completamente esquecidos, mostrando que o descaso com o patrimônio histórico paulistano não vem dos governantes atuais, mas desde muito tempo atrás.

Outro ângulo do prédio, no mesmo ano de 1991 (clique na foto para ampliar)

Estas fotografias antigas são do estudo de tombamento, realizado naquele ano de 1991. Como as coisas “funcionam rápido” por aqui, o imóvel ainda continua em processo de tombamento. Fico me perguntando que estudo pode levar mais de duas décadas e não ser concluído. Chega a ser ridículo.

De qualquer forma, com ou sem tombamento, o imóvel está nas mãos da prefeitura há alguns anos e desde então vem sendo preservado de certa maneira, como mostra a fotografia que está no início deste artigo. No local, funciona um albergue chamado Lar de Nazaré.

Vista da lateral do prédio (clique na foto para ampliar)

O prédio possui dois andares e tem uma fachada muito bonita. Sobre a entrada principal, bem na esquina, possui uma sacada que infelizmente foi fechada com tijolos há algumas décadas, talvez para dar mais espaço ao cômodo onde ela está (uma espécie de “puxadinho”). Existem outras duas sacadas na face do imóvel que está para a rua Brigadeiro Machado.

Já na face que se estende pela rua Uruguaiana, não dá para não deixar de notar o avanço da fachada sobre a calçada, que é muito bonito, e também os ornamentos sobre as portas (atualmente emparedadas) que são similares, embora muito menores, as que existem no frontão do Mercado Municipal da Cantareira:

clique na foto para ampliar

Embora eu fique bastante satisfeito em ver esta verdadeira preciosidade do Brás preservada, algumas coisas me causam certa decepção. A primeira é o fato de ele ter sido recentemente pintado, mas infelizmente mal pintado.

Um pintura apressada, que deixa defeitos em vários pontos da fachada e também respingos em janelas, batentes e vidros. Um pouco de capricho não faz mal a ninguém.

A pintura anterior estava mais bem feita (clique na foto para ampliar)

A outra é o estado desolador que esta rua e as outras próximas estão. Não há dia da semana que se passe por estas vias que não se encontre pilhas de lixo por todos os lados. Acredito que há varrição, mas é visivelmente insuficiente. Este “canto” do Brás me parece um misto de descaso do poder público e cidadãos que não estão nem ai com a cidade, descartando lixo em qualquer lugar e em fora dos horários da coleta.

Ai não vale culpar a prefeitura quando os bueiros entopem e inundam ruas e casas. O cidadão também tem sua parcela.

Confira mais fotos deste prédio na galeria abaixo (clique na miniatura para ampliar):