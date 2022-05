Edifício – Rua Florêncio de Abreu

Primeiro endereço verdadeiramente nobre de São Paulo, a Rua Florêncio de Abreu até hoje reúne uma série de construções antigas muito interessantes, que nos remetem ao período de ouro da cidade de outrora. Claro, muitas construções importantes não estão mais lá, mesmo assim essa via tem um conjunto muito importante de casas, palacetes e edifícios, a maioria deles tombados como patrimônio histórico.

Localizado no número 279, esse edifício de quatro andares é uma dos mais belos imóveis da Rua Florêncio de Abreu. Construção da primeira metade do século 20, é oriunda ainda da primeira onde de verticalização desta via, que trouxe à luz edifícios muito interessantes, como o elegante Palacete Barros.

Destaque para este prédio o alto nível de preservação arquitetônica, especialmente de sua fachada onde são mantidos todos detalhes originais, tal qual janelas, esquadrias e o gradil da sacada central.

Veja mais fotos na galeria abaixo (clique para ampliar):