Casarão – Rua do Carmo, 198

A Rua do Carmo é um endereço bastante interessante do centro velho de São Paulo, repleta de construções do passado que estão nos mais variados estágios de conservação. Um imóvel que chama bastante a atenção de quem passa por ali é este casarão:

Construído nos primeiros anos do século 20, este belo casarão é sempre associado a uma igreja, ou a um anexo de sua vizinha, a Igreja Nossa Senhora da Boa Morte. Porém, além deste imóvel não pertencer a igreja (atualmente é um imóvel da prefeitura), nunca foi ou teve qualquer função relacionada com a igreja.

A data de construção do casarão é desconhecida. Porém em 1910 ele já existia e parecia ser bastante novo à época, como atesta imagem abaixo de 1910, extraída de um dos vários “Álbuns Comparativos” da Cidade de São Paulo.

Na fotografia de 1910, o casarão já estava construído (clique para ampliar)

Embora não tenhamos dados do que este imóvel foi ou a quem pertenceu em seus primeiros anos, nos seus últimos anos funcionando ele foi um cortiço.

Depois de fechado a Prefeitura de São Paulo chegou a iniciar um absurdo projeto, desprovido de um estudo aprofundado, para demolição do imóvel histórico para construção de moradia popular. O projeto foi engavetado temporariamente pelo Prefeito Gilberto Kassab (PSD).

Na gestão seguinte, de Fernando Haddad (PT), o projeto foi reiniciado com alterações, sem a demolição do imóvel. As moradias populares foram construídas ao ao lado e atrás deste imóvel, que manteve-se preservado.

Mesmo abandonado, é possível observar no imóvel a beleza da construção em seus vários detalhes decorativos na fachada, bem como a peculiar arquitetura do imóvel. Apesar de algumas intervenções na fachada que modificaram um pouco de sua originalidade (veja na galeria abaixo) o imóvel está bem próximo do original de sua construção.

clique na foto para ampliar

O São Paulo Antiga apóia e acha válida toda iniciativa de moradia na região central da Cidade de São Paulo, mas rejeita terminantemente que para isso sejam demolidas construções históricas, sejam elas tombadas ou não.

É importante lembrar que nesta mesma rua há um velho edifício semi-construído desde o início dos anos 70 que poderia ser rapidamente recuperado ou demolido para construção de um novo empreendimento de moradia. Isso sem colocar em risco nem o velho casarão ou comprometer a estrutura da recém restaurada Igreja Nossa Senhora da Boa Morte.

Veja mais fotos do casarão (clique na foto para ampliar):

Observe na última foto da galeria abaixo, o lindo detalhe pouco perceptível por quem passa diante do imóvel, devido ao seu diminuto tamanho, dois anjos sobre o pórtico que estão tocando violino.