Residência de Álvaro Prado

Primeiro bairro planejado de São Paulo, Campos Elíseos serviu por um longo tempo como o local de residência da elite paulistana. Antes disso os endinheirados e bem sucedidos da capital residiam nas proximidades do triângulo histórico e seus arredores, em ruas como a Florêncio de Abreu.

Posteriormente Campos Elíseos sofreu com a degradação, algo que segue até hoje, espantando os moradores mais tradicionais e acarretando um considerável decadência do bairro que ocasionou a demolição de muitos imóveis históricos dali. Felizmente temos aqueles sobreviveram e estão preservados e tombados como patrimônio de nossa cidade.

Localizado no número 463 da Alameda Nothmann, esse maravilhoso palacete é um destes imóveis do passado de elite de Campos Elíseos que sobreviveu preservado até os dias atuais. Localizado bem na esquina com a Rua Guaianases fica de frente a outras duas construções históricas, sendo uma delas a de Octaviano Alves de Lima.

O palacete tem ampla área ajardinada o que transmite uma sensação de bucolismo hoje tanto em falta na região central. Seu jardim está sempre bem cuidado, bem como a residência em si. Seu gradil permite uma ampla visualização da propriedade.

No passado residiu neste imóvel a figura de Álvaro Prado e família. Temos dados que atestam que ao menos entre as décadas de 1930 a meados de 1940 eles residiram neste imóvel. Em 1937, inclusive, haviam duas linhas telefônicas neste imóvel uma em nome do próprio Álvaro e outra para Castro Prado.

Nos registros foram encontrados também constando como residir neste imóvel a figura de José de Barros França, falecido em 23 de julho de 1936. Entretanto não consta que ele era o proprietário, mas sim genro de Álvaro Prado pois ele era pai da esposa deste, cujo nome era Nenê de Barros França Prado.

Posteriormente os registros dos Prados neste imóvel vão desaparecendo, não constando mais em listas telefônicas de 1961 em diante. Pouco depois o palacete passa a constar como propriedade do Governo do Estado de São Paulo, o que permanece até os dias atuais juntamente com dois imóveis vizinhos da Rua Guaianases.

