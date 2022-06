Quais livros usamos para nossas pesquisas ?

Muitos de nossos leitores e seguidores nas redes sociais nos questionam com frequência sobre quais livros utilizamos para pesquisa, em nosso dia a dia de trabalho do Instituto São Paulo Antiga.

Temos uma biblioteca com mais de 1000 títulos dedicados à história do Brasil e de São Paulo, além de gastronomia, Guerra do Paraguai e muitos outros temas, entretanto alguns livros são ferramentas essenciais.

A partir de hoje, em nosso canal do YouTube, vamos começar a apresentar quais são essas ferramentas mais utilizadas. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal faça isso agora mesmo e comece a receber nossos vídeos.