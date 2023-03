Predinho – Rua Prof. Macedo Soares

Fiz uma visita em uma biblioteca pública na região de Vila Mariana quando, em meu retorno, me deparei com uma rua de paralelepípedos que é vetada aos veículos. Estranhei pelo fato da rua ser larga e resolvi estacionar e subi-la a pé mesmo. Foi ai que me deparei com esse belo imóvel que inicialmente pensei ser um sobrado, mas que na verdade é um pequeno prédio.

clique na foto para ampliar

Localizada na rua professor Macedo Soares esquina com a rua Pindorama essa charmosa construção antiga é interessantíssima. Fica bem na beirada da Vila Deodoro com a parte baixa da região que é chamado de Buracão, uma região da Vila Mariana que é muito mais baixa em relação as áreas ao redor.

Trata-se de um pequeno prédio residencial de três andares sendo que observando pela entrada principal temos a impressão de que é apenas um imóvel de dois andares. O outro andar, abaixo do nível da rua Professor Macedo Soares é nivelado com a tal ladeira que de paralelepípedos que descreve lá em cima. Esta parte do imóvel pode ser acessada pelas duas ruas.

Não pude precisar a quantidade de apartamento desta edificação mas tive a impressão de que são três unidades totalmente independentes, cada uma com seu próprio acesso e numeração. Muitas vezes esse tipo de construção são erguidas para renda ou para ocupação familiar, neste segundo casa com cada membro da família morando em uma unidade e os construtores (geralmente o patriarca) morando na melhor habitação ou na mais alta.

Uma das preciosidades da região que adorei tomar conhecimento. Veja mais fotos abaixo, clicando na miniatura para ampliar.