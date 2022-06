Pré-candidato quer trazer Palácio do Governo de volta ao centro de São Paulo

Pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas sugeriu em evento no Sindhosp que, se eleito, pretende levar de volta para o centro de São Paulo a sede do governo paulista.

Na foto o Palácio Campos Elíseos, sede do governo paulista entre 1915 e 1967

De acordo com Freitas a mudança é “uma possibilidade concreta, porque beneficia o centro todo se o centro do poder estiver lá”. A ideia aventada pelo candidato despertou reações negativas por parte de outros candidatos, como Fernando Haddad (PT) e Márcio França (PSB), que aproveitaram para zombar a ideia do candidato do Republicanos aliando ao fato dele não ser nascido no estado.

Mas será que não ser paulista realmente importa ? Vamos ver a origem de três dos principais ex-governadores de São Paulo do período republicano:

Governador Período Natural de: Bernardino de Campos 1892 a 1896 Pouso Alegre (MG) Washington Luís 1920 a 1924 Macaé (RJ) Jânio Quadros 1955 a 1959 Campo Grande (MS)

Da lista acima dois governadores foram posteriormente presidentes da República e todos os três são considerados grandes nomes da política paulista, mesmo sem terem nascido no Estado. Se formos para o âmbito municipal o próprio Partido dos Trabalhadores, que tem insistido que o fato de ser forasteiro é um ponto negativo do adversário, Tarcísio de Freitas, já elegeu uma prefeita igualmente forasteira, Luiza Erundina natural de Uiraúna, na Paraíba.

Trazer a sede do poder paulista para o centro da capital não é novidade, durante seu mandato como governador, José Serra cogitou usar o Palácio Campos Elíseos para despachar dois ou três dias por semana. A ideia à época comemorada jamais saiu do papel.

O Palácio Campos Elíseos foi sede do governo paulista entre 1915 e 1967, até que a sede foi transferida para o Palácio dos Bandeirantes. Este último originalmente foi projetado não para ser um palácio mas uma universidade, o que não foi adiante.

O editor do São Paulo Antiga e colunista da Folha de S.Paulo, Douglas Nascimento, analisa a ideia de mudança de volta para o centro de São Paulo e explica porque essa iniciativa pode ser muito boa para recuperação da tão debilitada região central, assista: