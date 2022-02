Palacete da Rua Crasso

Creio que todo bairro paulistano tem um imóvel peculiar ou curioso que chame a atenção. Nas andanças por São Paulo sempre encontrei construções que entraram para uma lista de favoritos. Na região da Água Branca e Vila Romana, a mais bela para mim é, sem dúvida, esta:

Um dos imóveis mais antigos da Rua Crasso, este belo palacete antigo foi construído nas primeiras décadas do século 20, possivelmente nos anos 20. É uma residência que não importa seu estado de conservação, transmite uma elegância e beleza bastante rara nas construções atuais.

Palacete típico dos bairros residenciais paulistanos do século passado, o imóvel tem muitos detalhes em sua fachada, como os adornos sob a sacada, as colunas na entrada da sala principal e os belos portões baixos de ferro. Ao fundo da construção, após um portão mais novo, em alumínio, nota-se a pequena garagem construída em estilo similar ao restante do imóvel.

Este estilo arquitetônico é bastante comum na nossa São Paulo antiga. É possível encontrar em outras regiões de São Paulo, como Pinheiros, Jardim América e Ipiranga, construções como esta ou bem próximas a isso, como na rua Cardeal Arcoverde.

Nos anos 60, neste imóvel, residiu um senhor chamado Diogo Austuriano. Existiu um proprietário de cinemas, com ampla atuação no Paraná, com este nome. Não foi possível concluir se trata-se da mesma pessoa ou não.

ATUALIZAÇÃO – 14/02/2022:

Recebemos a informação de que o imóvel estaria sendo demolido. Entretanto fomos até o local e conferimos que o que foi demolido é na verdade o sobrado antigo ao lado. Todavia a residência agora está com sua fachada bloqueada por um tapume, como mostra a fotografia abaixo.

Será que o futuro desta construção encantadora é vir abaixo ou podemos aguardar uma reforma ou restauração que recuperará o esplendor dela ? Estamos de olho e atualizaremos o artigo caso surja alguma novidade.