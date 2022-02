A pujança e a riqueza do interior paulista destaca-se especialmente em cidades da região oeste, cujo exemplo mais notório é a bela cidade de Ribeirão Preto. Fundada em 1856 a partir de núcleos de fazendas de criação de gado, a cidade depois iria adquirir ainda mais importância no poderoso setor cafeeiro.

Em virtude de sua importância e de sua riqueza, em Ribeirão Preto é possível encontrar inúmeros casarões e palacetes históricos, boa parte deles ainda preservados em suas características originais.

Localizado ao número 625 da rua Duque de Caxias, na região central da cidade, está localizado um dos importantes imóveis ainda remanescentes do período do café, o Palacete que foi residência do ex-prefeito da cidade, Camilo de Mattos.

Vista do Palacete e da Praça XV de Novembro em 1926

Imóvel significativo da cidade, o Palacete Camilo de Mattos foi tombado pelo CONPPAC (Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural do município de Ribeirão Preto) em 11/07/2008, através do decreto número 221.

Agora é esperar que o palacete seja completamente restaurado e que seja destinado para a municipalidade.

Confira mais fotos do palacete (clique na miniatura para ampliar):

Crédito da fotografias: Lilian Saldanha