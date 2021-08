O sumiço do Museu do Telefone

Uma metrópole tão importante como é São Paulo não se faz apenas de grandes negócios, eventos de repercussão a nível mundial – como a Fórmula 1 e o Carnaval – mas principalmente de importantes atividades culturais, como por exemplo museus, salas de espetáculos e teatros.

É aqui que está a Sala São Paulo uma das principais locais de concertos do mundo, o renomado Theatro Municipal, e museus de grande reconhecimento público devido a sua relevância no cenário cultural, como a Pinacoteca do Estado, o Museu Paulista e o recém reinaugurado Museu da Língua Portuguesa.

Além disso São Paulo dispões de inúmeros outros museus menores, públicos e privados, que contam com acervos muito interessantes e relevantes, sendo que alguns deles são referência mundial. Um desses, o Museu do Telefone, simplesmente desapareceu e é dele que vamos falar aqui.

O “Pé de Ferro” sueco de 1892, uma das preciosidades do nosso Museu do Telefone

AS ORIGENS DO MUSEU:

Inaugurado em 13 de abril de 1977, o Museu do Telefone de São Paulo nasceu do desejo do então presidente da Telesp, Antonio Salles Leite, de que houvesse na capital paulista um grande museu destinado ao aparelho que revolucionou a comunicação mundial. O acervo para tornar o sonho realidade partiu dos aparelhos já pertencentes à estatal de telefonia e principalmente pela aquisição por parte da empresa do acervo particular do gaúcho Carlos Becker.

Cirurgião dentista apaixonado por telefones, Becker iniciou nos anos 1960 uma coleção de telefones viajando por inúmeras localidades do Brasil e até ao exterior para adquirir raridades ao seu acervo. Na ocasião da venda do seu museu particular para a Telesp seu acervo era considerado a quarta maior coleção particular de telefones do mundo.

Somando-se o acervo de Carlos Becker com o já existente na Telesp, o Museu do Telefone de São Paulo abriu as portas já como um dos mais importantes do mundo.

Inicialmente era localizado no andar térreo do então novo edifício-sede da Telesp, localizado à Rua Martiniano de Carvalho 851. O museu ali ocupava uma área de mais de 700 metros quadrados.

Na foto, pertencente ao acervo do Museu do Telefone, uma das primeiras equipes de telefonistas de São Paulo, no início do Século XX

Ao longo dos anos o Museu do Telefone se consagrou com uma grande atração cultural da Cidade de São Paulo, permanecendo por muito tempo neste endereço da Bela Vista, até que veio a privatização da Telesp, onde começaria o descaso com esta importante instalação cultural.

SAI A TELESP, ENTRA EM CENA A TELEFÔNICA / VIVO:

Nos primeiros anos nas mãos da multinacional espanhola Telefónica S/A (por aqui Telefônica Brasil/Vivo) parecia que tudo permaneceria funcionando da mesma maneira. A própria empresa em 1999 realizou e divulgou uma grande pesquisa com o objetivo de encontrar em São Paulo, descendentes diretos de Graham Bell – inventor do telefone – para homenageá-los no Museu do Telefone. Foram encontrados quatro descendentes, que receberam da Telefônica (na época ainda não usava o nome Vivo) uma réplica dos primeiros modelos criados pelo famoso inventor. A ocasião também serviu de lançamento do cartão telefônico comemorativo dos 123 anos da primeira ligação de telefone entre o próprio Graham Bell e o Imperador D. Pedro II.

Curiosidade: Graham Bell jamais usou seu invento para ligar para sua esposa. O motivo ? Mabel Hubbard era surda.

É pouco depois deste evento que o importante museu começa a desaparecer. O prédio da Rua Martiniano de Carvalho é completamente reformado (ele pertence à Telefônica até hoje) e com isso o museu se muda para outro edifício da mesma empresa na região central de São Paulo, precisamente na Rua Benjamin Constant 174.

O museu também adere à internet e passa a oferecer um site – atualmente inativo – onde é apresentado o acervo da instituição, suas curiosidades, exposições temporárias e também um formulário para o agendamento de visitas.

O “print” abaixo é de um dos últimos suspiros do site museu ainda em funcionamento, no já distante ano de 2010:

De acordo com o serviço de catalogação de páginas da web Internet Archive Wayback Machine o site morreu mesmo naquele ano da década passada. O leitor pode conferir o histórico de páginas do Museu do Telefone lá armazenado clicando aqui.

E de lá pra cá não foi apenas o site da instituição que saiu de cena, pois o próprio museu em si desapareceu. Em consultas feitas em páginas de endereços, listas e mesmo em serviços da própria Vivo o museu consta como localizado ainda na Rua Benjamin Constant. Entretanto ele está fechado há anos e inacessível.

A pergunta que não quer calar é: Como está acondicionado o rico acervo do Museu do Telefone estes anos todos sem atividades ? O prédio onde supostamente ainda encontra-se o museu é, ao menos externamente, um dos mais degradados edifícios da rua e não tem qualquer identificação como prédio da Vivo ou mesmo de um museu. Seu portão, no entanto, dá a dica que algo relacionado à telefonia está estabelecido ali:

Portão de entrada do prédio é adornado com campainhas que remetem à pioneira Companhia de Telégraphos Urbanos , estabelecida na mesma Rua Benjamin Constant em 1897

O acervo do Museu do Telefone é numeroso e riquíssimo. Ao todo são cerca de 3.000 objetos, 100 mil fotos em preto e branco e aproximadamente de 6 mil fotos digitalizadas em alta resolução. Além disso o museu dispõe de listas telefônicas desde 1911 – que aliás são imprescindíveis para pesquisa histórica – cartões telefônicos e diversos periódicos internos.

QUAIS AS REAIS CONDIÇÕES ATUAIS DO ACERVO HOJE EM DIA ?

A Vivo mantém a Fundação Telefônica – Vivo destinada a fomentar, patrocinar e apoiar atividades culturais. Em seu próprio site é possível encontrar a seguinte mensagem: “Apostamos na força transformadora da educação, conectando pessoas ao conhecimento.”. Entretanto isso lembra aquela máxima “casa de ferreiro, espeto de pau”, pois uma empresa que em 2020 faturou um lucro líquido de R$ 942 milhões, aparentemente sequer investe no próprio museu.

A fotografia abaixo mostra o edifício da Rua Benjamin Constant onde supostamente ainda se encontra o Museu do Telefone:

O edifício onde teoricamente encontra-se o Museu do Telefone (centro da foto) é um dos mais degradados da rua.

O São Paulo Antiga tentou entrar em contato durante vários dias no telefone que consta como do museu e ninguém atendeu. Também tentamos entrar em contato com a assessoria de imprensa da Fundação Telefônica-Vivo, através do e-mail da assessora chamada Rhaissa Resk, conforme solicita o próprio site da fundação. Passados vinte dias não obtivemos qualquer retorno e ligações telefônicas não são retornadas.

Causa profunda consternação o fato de um museu de tamanha importância e relevância encontra-se tão negligenciado por aquela que é uma das maiores empresas de telecomunicações do planeta. Não se trata de um museu de alto custo de manutenção e mesmo a própria fundação pode obter maneiras de reabrir o museu através de incentivos fiscais. E mesmo sem qualquer lei de fomento a Vivo e sua matriz espanhola, Telefônica, possuem plenas condições de abrir esse museu para o cidadão paulistano.

Na Espanha, onde está a sede da Telefônica, o museu é uma realidade completamente diferente.

Na Espanha, em Madrid, a empresa mantém o moderno Espacio Fundación Telefónica. Qual a dificuldade em fazer algo semelhante em São Paulo ?

O espaço para a posição da Vivo continua em aberto e este artigo será atualizado caso a empresa decida se pronunciar.