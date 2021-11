Conheça o Museu do Fusca

Você sabia que existe em São Paulo um museu exclusivamente dedicado ao carro mais amado e popular do mundo? Sim estamos falando do Volkswagen Fusca!

clique na foto para ampliar

Localizado no bairro do Ipiranga, berço da Independência do Brasil, o Museu do Fusca é uma iniciativa particular e pertence ao colecionador e vereador paulistano Camilo Cristófaro.

Na coleção estão expostos 30 modelos diferentes frutos de décadas de garimpo e dedicação de Cristófaro. Entre os modelos nacionais destaque para os raros Pé de Boi, com Teto Solar (apelidado à época de Cornowagen), do conversível Sulam e de dois última série, sendo um 1986 (do primeiro fim da produção do Fusca no país) e um Série Ouro 1996 (do fim de produção do modelo Itamar).

Entre os Fuscas importados, destaque para o raríssimo modelo esportivo SSR, para um Fusca inglês (com volante no lado direito) e vários outros modelos alemães. Além disso o museu conta com um exemplar do último modelo produzido no mundo, um Fusca mexicano 2003/2004 ainda zero quilômetro, dois quais apenas 15 unidades vieram para o Brasil.

Exemplar do último Fusca do mundo produzido no México (clique para ampliar)

Por ser particular o Museu do Fusca não é permanentemente aberto e nem possui um calendário regular, entretanto Camilo Cristófaro costuma abrir o museu ao público várias vezes ao ano, sendo que a última de 2021 foi no domingo 21 de novembro. Entretanto é fácil ficar por dentro de quando o museu abrir, basta seguir as redes sociais de Cristófaro, tanto no Instagram quanto no Facebook.

Ficou curioso sobre o Museu do Fusca ? Enquanto não temos uma nova data para visitar, assista ao vídeo a seguir mostrando o espaço e também a entrevista com Camilo Cristófaro, onde ele fala sobre os carros, a coleção e ainda dá dicas para quem vai começar com seu primeiro fusquinha.

Serviço:



Museu do Fusca

Rua Moreira e Costa, 361 – Ipiranga

Programação: Consulte @Instagram e Facebook