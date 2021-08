Largo do Palácio & Pátio do Colégio

Duas cenas que mostram a transformação do centro histórico de São Paulo em quase um século de distância entre as fotografias.

A primeira imagem, do ano de 1927, mostra o então Largo do Palácio com suas construções governamentais, sendo a mais importante delas o Palácio do Governo então sede da presidência do Estado de São Paulo. A praça diante do palácio já havia sofrido seu primeiro remodelamento, com a remoção das grades que anteriormente cercavam a área e a instalação, em 1925, do monumento Glória Imortal aos Fundadores de São Paulo.

Já a segunda imagem, que é atual, mostra o mesmo local quase da mesma posição, onde vemos agora o Pátio do Colégio que foi reconstruído após a demolição do palácio. Ao fundo os prédios das secretarias estaduais, únicas construções da época do Palácio do Governo que permaneceram.

Qual fase você gosta mais: a do Largo do Palácio ou a do Pátio do Colégio ?