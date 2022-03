JOSÉ CARLOS PACE: 45 ANOS DE SAUDADES.

Autódromo de Interlagos – um espaço recheado de disputas e emoções que acompanha a história do automobilismo brasileiro – leva o nome do piloto José Carlos Pace, mas você conhece um pouco da sua história?

Piloto da Fórmula 1, Pace nos deixou muito cedo, aos 32 anos, deixando um grande legado mesmo não sendo campeão mundial. Começou sua carreira no kart incentivado por seus amigos, os irmãos Emerson e Wilson Fittipaldi.

Com persistência e garra, Pace foi ganhando espaço no automobilismo e em 1970 foi para Europa, onde começou na Fórmula 3 e já na primeira corrida conquistou o 4º lugar. Os olhos de lince de Frank Willians acompanhou o seu desenvolvimento e no ano seguinte, assinou contrato com a sua equipe de Fórmula 2.

Não demorou muito para o Moco (seu apelido) crescer profissionalmente e sentir que a Fórmula 2 estava ficando pequena para sua ambição. Partiu para Fórmula 1 onde foi conquistando cada vez mais espaço na equipe Williams. José Carlos Pace passou também pelas equipes Surtees e Brabham onde conseguiu uma linda vitória no ano de 1975 no Autódromo de Interlagos. Na segunda colocação ficou o seu amigo Emerson Fittipaldi.

José Carlos Pace e sua Brabham

Persistente, entre os erros e acertos da sua equipe, Moco foi acertando o carro até que em 1977 ele sentiu que seria um ano muito promissor. O carro estava mais leve, a equipe de mecânicos afinou o motor e a chance de ser campeão mundial estava tornando-se realidade.

José Carlos Pace era amigo do também piloto e empresário Marivaldo Fernandes. Em dupla, no ano de 1969, venceram os 1000 km de Brasília e os 500 km de Salvador. Seu amigo possuía uma fazenda em Araraquara que Pace e sua família constantemente frequentava.

Em 18 de março de 1977 Fernandes, Pace e o piloto de avião Carlos Roberto de Oliveira saíram do Aeroporto Campo de Marte a bordo no monomotor Sertanejo, prefixo PT-EHR, com destino a fazenda de Marivaldo onde a família de Pace os esperava. A visibilidade estava péssima, a chuva forte e o pior aconteceu. O avião estava voando baixo na Serra da Cantareira, região de Mairiporã e acabou colidindo com uma árvore no alto de um morro. Os três tripulantes morreram na hora.

O avião no local da queda em Mairiporã

A morte ceifou a vida de Pace acabando com o sonho de um dia ser campeão do mundial de Fórmula 1. Moco foi sepultado na capital paulista, no Cemitério do Araçá. Um lugar triste, ermo por naturalidade, mas que não se compara quando o visitamos recentemente nesta que é a sua última morada.

Familiares, populares e a imprensa no sepultamento de José Carlos Pace em 18/03/1977

O jazigo-capela está com aparência de abandonado e sofreu muito com o vandalismo. Com diversos ataques, seu túmulo é o reflexo de uma sociedade que não valoriza a história. Argamassa caindo, muita sujeira, bolor nas paredes e no teto. Buracos feitos para tentar violar não só o túmulo dele como o de outros lá sepultados, em busca de dentes de ouro ou mesmo anéis.

Infelizmente, todas as placas de identificação dos familiares foram arrancadas, salvo de uma do próprio José Carlos Pace, que provavelmente só não foi levada por estar no alto do jazigo. A mesma sorte não teve a placa de bronze que estava ao lado direito do mausoléu com um lindo poema enfatizando a tristeza que Pace deixou.

Na galeria abaixo você confere as fotos atuais do túmulo de Pace, as duas primeiras fotografias mostram o exterior e o interior da capela, já a última o lindo epitáfio em sua homenagem que foi furtado (clique na fotografia para vê-la ampliada).

Assista ao vídeo que fizemos em nossa visita ao túmulo de José Carlos Pace:

Agradecimentos:

Daniel Granja

Wlademir de Carvalho