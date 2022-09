Jornadas Culturais 2022 discute imigração no Brasil

Patrimônios do Migrar no Brasil: História e Novas Perspectivas é o tema da próxima edição das Jornadas Culturais 2022, evento presencial que será promovido pelo Centro de Memória Bunge em parceria com o Museu da Imigração de São Paulo no dia 24 de setembro, a partir das 9h30. Com vagas limitadas, as inscrições podem ser feitas clicando aqui.

Atualmente, 1,3 milhão de imigrantes residem no Brasil, segundo dados do Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra), uma parceria do Ministério da Justiça e Segurança Pública e a Universidade de Brasília. Em dez anos, ocorreu um aumento de 24,4% no número anual de novos imigrantes registrados no país, principalmente, de pessoas oriundas da Venezuela, Haiti e Colômbia.

O evento “Patrimônios do Migrar no Brasil: História e Novas Perspectivas” terá a participação de Henrique Trindade, do Museu da Imigração de São Paulo; Luis Reznik, do Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro; Roberta Sundfeld, do Museu Judaico de São Paulo; e de Lídia Yamashita, do Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil, que discutirão “O patrimônio das imigrações no Brasil: responsabilidade histórica e preservação dos acervos” no período da manhã.

Entre 12h e 13h, ocorrerá uma visita mediada pelo museu na exposição sobre a Hospedaria de Imigrantes de São Paulo. A partir das 13h30 será a vez da mesa “O patrimônio das migrações no Brasil: políticas migratórias e o futuro da preservação”, que terá como debatedores Otávio Balaguer, do Museu da Imigração de São Paulo; Núria Margarit Carbassa, da Coordenação de Políticas para Imigrantes e Promoção do Trabalho Decente da Prefeitura de São Paulo; e Yannick Delass, do Centro Cultural Afrika. Todas as mesas serão mediadas por Viviane Morais, historiadora do Centro de Memória Bunge.

Iniciadas em 2004, as Jornadas Culturais são palestras e oficinas gratuitas sobre preservação, conservação e divulgação de acervos históricos e culturais. Nestes 18 anos, foram quase 100 eventos gratuitos, que reuniram mais de sete mil pessoas, ministrados por especialistas com ampla atuação em suas áreas, contribuindo na formação de profissionais e no desenvolvimento das instituições de memória. Os eventos são realizados em parceria com as instituições Museu da Pessoa, Associação Brasileira de Memória Empresarial (ABME), Museu da Imigração e Museu do Café.