Chácara Sudan (Sabbado D´Angelo)

O bairro de Itaquera na zona leste de São Paulo, é uma região da cidade bastante movimentada e populosa e que está em um ritmo de crescimento bastante considerável, além de estar tornando-se foco de uma crescente especulação imobiliária principalmente após a Copa do Mundo de 2014 e com a inauguração mais ou menos na mesma época da sede do novo estádio do Corinthians.

Vista aérea feita de drone da Chácara Sudan, onde pode ser visto o palacete principal e, mais ao fundo, a casa de hóspedes (clique para ampliar)

Assim, fica difícil imaginar uma Itaquera tranquila e bucólica, mas ela existiu até algumas décadas atrás. E para morar por aqui ou você praticamente ficava na região isolado, trabalhando nas chácaras das imediações (como nas plantações de pêssego, por exemplo) ou locomovia-se através do trem (a estação de Itaquera foi inaugurada em 1875) ou ainda, se fosse muito rico, valia-se do automóvel. O que era o caso de alguns poucos, como do industrial Sabbado D`Angelo.

Bem sucedido empresário do ramo do tabaco, Sabbado D`Angelo fez fortuna criando uma das mais célebres e notórias indústrias brasileiras de cigarro, a Sudan. Seus cigarros eram dos mais consumidos na São Paulo antiga e algumas de suas marcas eram sinônimos de enorme sucesso de vendas, como o Leônidas, que homenageava o então jogador de futebol Leônidas da Silva, cujas embalagens atualmente são disputadas a tapa por colecionadores.

Embalagem dos cigarros “Leonidas” um produto SUDAN

Apesar de toda sua imensa fortuna, o empresário não optou por viver apenas nos óbvios logradouros da elite paulista do início do século 20, como as avenidas Paulista e Brigadeiro Luis Antônio ou mesmo a região de Campos Elíseos. Sabbado D`Angelo vivia uma parte considerável do seu tempo bem longe dali e de sua indústria, na então aprazível e distante Itaquera.

Sabbado D’Angelo em fotografia do jornal Diário da Noite

Itaquera era uma região estritamente rural com grandes chácaras que plantavam de tudo, especialmente pêssegos. O córrego do Jacú, hoje um esgoto a céu aberto, era limpo e atendia os moradores da região. E foi em um lugar assim, numa região que hoje nem parece ser o mesmo lugar que conhecemos, que viveu o industrial paulista e amante do automobilismo.

Quando Sabbado D`Angelo faleceu, em 1938, deixou em testamento que sua residência de Itaquera, a Chácara Sudan, deveria ser destinada para um estabelecimento hospitalar ou de educação profissional. Tal anseio seria atendido somente em 26 de maio de 1945 quando através de escritura pública, sua viúva criaria a Fundação Anita Pastore D’Angelo através de um fundo de 8 milhões de cruzeiros, sendo parte em ações da Sudan e parte em dinheiro.

Fachada do palacete que fica dentro da Chácara Sudan (clique para ampliar)

Entretanto, em algum período que desconhecemos, o imóvel passou para o controle da instituição católica TFP (Tradição Família e Propriedade) que passou a administrar o local e realizar eventos religiosos ou relacionados a sua causa. Durante o período que o imóvel pertenceu à TFP passou a ser chamado por seus seguidores de Jasna Gora, alusão a Nossa Senhora de Jasna Gora, padroeira da Polônia.

Com a morte de Plínio Corrêa de Oliveira, grande líder da TFP, a entidade religiosa passou a sofrer uma séria crise interna, e desde então o imóvel passou a ter cada vez menos frequência e atividades, hoje aparentando estar desativado, embora preservado.

Nos anos mais recentes é comentado que com a cisão na TFP o imóvel foi vendido (ou repassado) para outra instituição conservadora chamada Aliança de Fátima. Fato é que vendida ou não o imóvel segue num impasse sem qualquer tipo de atividade, sendo preservada por caseiros que residem na casa de empregados da antiga chácara, no lado esquerdo da propriedade.

Na fotografia acima é possível ver a inscrição “Sudan” no centro da escadaria. Marca está presente em todas as escadas externas do palacete (clique para ampliar)

ENFIM, PATRIMÔNIO HISTÓRICO PAULISTANO

De 2010 para cá, com uma crescente valorização imobiliária de Itaquera, rumores de uma eventual venda e demolição da antiga residência de Sabbado D`Angelo tornaram-se frequentes. Com receio de perder o principal patrimônio histórico do bairro, a população procurou políticos para lutar pelo tombamento definitivo da Chácara Sudan, evitando assim sua destruição.

Desde então foram protocolados diversos pedidos de tombamento para o antigo casarão.

Entre elas, a proposta do então vereador paulistano Juscelino Gadelha (à época no PSB) que além do tombamento como patrimônio histórico municipal, destinaria a área para atividades estritamente culturais, como biblioteca, cinema, anfiteatro e acesso à internet.

Contudo o vereador não se reelegeu e com sua saída da Câmara Municipal o projeto estagnou-se. A ideia de tombamento somente sairia do papel em 2009 após um novo pedido de tombamento, desta vez pelo estadual Condephaat, solicitado pelo então Secretário Municipal de Coordenação das Subprefeituras de São Paulo Andrea Matarazzo.

Desta vez o pedido foi atendido e o imóvel, uma jóia rara no coração de Itaquera, foi tombado como patrimônio histórico. Apesar do tombamento o imóvel segue fechado, porém preservado, como é possível observar nas imagens de drone que fizemos em 23 de junho de 2022.

O palacete visto de cima, telhado está muito bem cuidado (clique para ampliar)

Na área que corresponde à chácara existem três grandes imóveis, que podem ser observados nas imagens mais abertas. Trata-se do palacete principal, originalmente a residência de Sabbado D’ Angelo, um palacete menor no fundo, lado direito, possivelmente para hóspedes e as dependências de empregados, hoje ocupada pelo(s) caseiro(s).

Existem outras construções que não puderam ser identificadas na imagens, devido à grande quantidade de árvores. Aparentemente são garagem e cocheira.

Seja lá qual for o destino da Chácara Sudan no futuro, uma coisa é certa. Até hoje ninguém honrou o último desejo do comendador em transformar o local em uma instituição cultural ou hospitalar, fruto da ganância dos homens que se escondem atrás de religiões para propósitos que muitas vezes não são os mesmos professados por Cristo. Quem viver, verá!

Na foto o palacete menor, localizado atrás da residência principal (clique para ampliar)

Nota: Este artigo substitui o anterior, publicado originalmente em 2012. Os links originais foram mantidos para preservar a indexação e alguns comentários considerados úteis.