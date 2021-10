São Paulo Antiga visita a Subprefeitura do Ipiranga

O Instituto São Paulo Antiga (ISPA), na figura de seu presidente Douglas Nascimento, esteve nesta quarta-feira, 6 de outubro, na Subprefeitura do Ipiranga para uma reunião com o Subprefeito Adinilson José de Almeida com o objetivo de estreitar laços visando traçar iniciativas culturais, recreativas e gastronômicas no bairro, além de discutir como auxiliar nos preparativos para o Bicententário da Independência do Brasil, no próximo ano.

Na foto Douglas Nascimento (terceiro da esquerda para a direita) e o Subprefeito Adinilson José de Almeida (terceiro da direita para a esquerda) além de assessores da Subprefeitura e do ISPA ::: Foto: Arielle Margiotta

De acordo com Douglas Nascimento, presidente do ISPA, “o encontro me causou uma ótima impressão acerca dos responsáveis pela subprefeitura do Ipiranga e a certeza de que o bairro está em ótimas mãos e totalmente preparado para realizar as festividades do bicentenário, ocasião em que o Ipiranga estará no noticiário mundial”.

Sobre o bairro em si Nascimento complementa: “é um bairro repleto de história, com inúmeras construções históricas e muita curiosidade, além de ser um dos pólos turísticos do Brasil por conta do Museu Paulista. Vamos desenvolver passeios e muitas outras atividades pela região e estamos seguros que podemos contar com o apoio da Subprefeitura”.

No próximo mês de novembro o Instituto São Paulo Antiga irá realizar um tour cultural pela região, relevando aos participantes algumas das importantes instalações históricas do bairro. A data e o horário serão divulgados aqui no site nas próximas semanas, fique de olho.