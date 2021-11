O passado fabril da Lapa é algo que abordamos constantemente aqui no São Paulo Antiga. A posição estratégica do bairro, que é cortado em dois pela linha férrea, permitiu que cada lado tivesse sua tradição distinta. Enquanto a Lapa de Baixo especializou-se em receber fábricas e armazéns, a parte de cima ficou mais de comércio, serviços e residências.

Mesmo agora no século 21, com a já conhecida fuga das indústrias para outras cidades e estados brasileiros, resiste no bairro a herança da arquitetura industrial. E neste artigo abordaremos a história de uma das mais tradicionais empresas que já operou na Lapa: As Indústrias Martins Ferreira.

Fachada da fábrica na Rua William Speers (clique para ampliar)

Fundada nos derradeiros anos do século 19, a Martins Ferreira & Cia foi uma das mais fortes indústrias paulistanas de ferro de nossa história. Idealizada por Augusto Martins Ferreira, a empresa tinha seus galpões fabris na rua William Speers, uma das principais vias da Lapa de Baixo, paralela a linha férrea da então São Paulo Railway.

Augusto Martins Ferreira, fundador da empresa

Em seus galpões eram produzidos um grande sortilégio de produtos originários do ferro, especialmente pregos, arames e ferraduras para cavalos. Este último aliás, era um dos produtos mais vendidos pela empresa, fruto de uma época em que a grande maioria das locomoções eram ainda feitas à cavalo.

Pela grandiosidade da firma, a Martins Ferreira empregava um grande número de operários tanto no bairro da Lapa, quanto no Brás onde ficavam outros de seus galpões, ou ainda na rua São Bento, onde estavam estabelecidos loja e escritório.

Na fotografia abaixo, do setor de empacotamentos, é possível ver um grande número de crianças pequenas trabalhando, a maioria delas embalando pregos. A imagem é do ano de 1917:

clique na foto para ampliar

O mais interessante para nós é poder conhecer o cotidiano de uma grande fábrica do passado. Na época o registro fotográfico não era comum e tampouco barato, por isso era raro. Mesmo assim algumas empresas, tal qual a Martins Ferreira, arriscavam documentar seu cotidiano. Tais imagens são fundamentais para nós entendermos não só o cotidiano industrial, como também para a documentação arquitetônica.

Abaixo algumas fotografias da Martins Ferreira, todas as imagens publicadas neste artigo foram feitas no ano de 1917:

Além destas instalações vistas na galeria acima, a Martins Ferreira era proprietária de armazéns no bairro do Brás, todos na rua Dr. Almeida Lima e fazendo margem a então Estação do Norte (depois renomeada para Roosevelt e atualmente Brás). Todos os galpões existem até hoje, mas foram completamente descaracterizados.

Na imagem abaixo é possível observar parte destes galpões. Os mais a esquerda estão com o nome Martins Ferreira, enquanto o galpão do plano principal estava alugado para a United States Steel Products Company.

Rua Dr. Almeida Lima, Brás, em 1917 (clique na foto para ampliar)

Com o passar dos anos a Martins Ferreira & Cia alterou seu nome para Indústrias Martins Ferreira.Uma curiosidade da empresa é que durante a Revolução Constitucionalista de 1932 a empresa destinou parte de suas estruturas para a produção de capacetes para os soldados paulistas.

Balança produzida pela Martins Ferreira no início do século 20 (clique para ampliar)

COMO ESTÁ O LOCAL HOJE EM DIA ?

Nos anos 1980 a empresa deixou a região. Porém, felizmente os galpões da Martins Ferreira não foram desfigurados como os do Brás, nem demolidos. As únicas diferenças são as ampliações dos galpões, mas eles foram feitos no decorrer do século 20 sem descaracterizar a arquitetura original.

O que chama a atenção atualmente é o péssimo estado de conservação.

clique na foto para ampliar

Há alguns anos o antigo complexo fabril da Martins Ferreira é utilizado por uma conhecida editora instalada na mesma rua, no quarteirão seguinte. Enquanto o prédio da editora é mantido sempre bem pintado e conservado, o mesmo não se pode dizer destes aqui.

A área serve de depósito, garagem e estacionamento da tal editora. Infelizmente o estado de conservação é muito ruim, com inúmeras vidros quebrados e pichação. No passado a rua era considerada bastante insegura e suja, especialmente devido aos muros da ferrovia. Mas já se vão alguns anos que os muros segregadores foram trocados por gradis, o que deu um visual bem mais leve para a rua.

Não foi possível detectar se a editora aluga ou é dona dos armazéns, mas isso não é impeditivo para a preservação.

Veja mais fotos atuais das antigas instalações fabris da Martins Ferreira:

Conheceu as Indústrias Martins Ferreira ? Algum amigo ou familiar trabalhou na empresa ? Deixe um comentário!