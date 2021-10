Sobrados geminados – Rua Dona Ana Neri

A região do Cambuci, apesar da feroz especulação imobiliária, ainda é uma região bem agradável de morar e com muitas casas antigas. Várias delas estão nos arredores do Largo do Cambuci, uma região que até parece o centro de uma pequena cidade do interior.

As casas abaixo são, ao mesmo tempo, um exemplo positivo e negativo de imóveis amigos da região:

clique na foto para ampliar

Localizados na altura do número 1071 da Rua Dona Ana Neri, estes três sobrados são exemplares sobreviventes de meados dos anos 1950. O que chama muito a atenção neles para mim é o fato que dos três apenas um ainda mantém a arquitetura original 100% preservada.

Não sei se outras pessoas pensam assim, mas acho terrível quando em um conjunto se imóveis geminados construídos no mesmo padrão começam a ser alterados sem qualquer tipo de critério. O resultado são estas aberrações que vemos não só nestas duas casas das extremidades da foto acima, mas em várias outras espalhadas pela cidade.

Observando a construção do meio, a única preservada, é possível entender o quanto é importante não se alterar a arquitetura original. Mesmo ela estando em obras, após algum tempo, em situação de abandono, ainda se destaca das vizinhas e destoa positivamente em relação a outras casas do bairro.

Em bairros da cidade estadunidenses como Nova Iorque, bairros como o Harlem e o Bronx são repletos de construções geminadas e por lá felizmente não vemos essas intervenções tão ruins. Pena que por aqui a legislação nada diz a respeito e a descaracterização corre livre, leve e solta.