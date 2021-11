Casas – Alameda Joaquim Eugênio de Lima

É difícil negar que São Paulo revela uma surpresa arquitetônica em cada esquina. Sabemos que a capital paulista é bastante caótica com casas fora de padrão, sem recuo, erguidas muitas vezes sem qualquer orientação de um arquiteto ou engenheiro, mas mesmo assim quase toda rua tem pelo menos alguma construção bastante interessante, que chama a atenção ou por ser bela ou por ser exótica.

E falando em beleza não podemos deixar de falar das duas casas geminadas que encontramos nos números 164 e 166 da Alameda Joaquim Eugênio de Lima, na Bela Vista. Estas duas casas apresentam algo um tanto curioso e incomum.

clique na foto para ampliar

Embora tratam-se de duas casas geminadas com uma arquitetura até fácil de encontrar por ai, estas duas simpáticas residências possuem em seu frontão seis camafeus que dão um toque todo especial para elas. Não há muitas casas antigas em São Paulo com este tipo de detalhe na fachada. É costumeiro encontrar azulejos decorando o centro da fachada, brasões feitos em argamassa ou então o ano da construção, mas camafeus não são tão comuns.

Como é possível conferir na galeria acima, os desenhos se repetem nas sua residências sendo que são três imagens distintas representado artes plásticas. Terá a residência quando inaugurada pertencido a algum artista plástico ?

Infelizmente não conseguimos referências a respeito. Sabemos que nos anos 1960 residiam nas casas Rosina Cavaliere (164) e José Filipe Fernandes (166), entretanto não encontramos referências com esses nomes em nada relacionado às artes. O sobrenome Cavaliere, aliás, é também dos atuais proprietários do número 164 o que indica que este imóvel ainda está na mesma família.

Outra curiosidade se dá também no ano das casas. O IPTU apresenta duas datas para a construção, sendo uma em 1919 e a outra em 1927, no entanto tudo indica que seja uma dessas data apenas e que se trata de um erro. Eu arriscaria serem do ano mais recente.

Veja mais fotos das duas casas geminadas (clique na miniatura para ampliar):