Estação do Brás (velha)

Se existe atualmente uma estação confusa em São Paulo, com certeza é a do Brás. E não me refiro a isso devido a toda aquela multidão que circula por ali todos os dias, ou pela correria ao redor dela, no Largo da Concórdia, mas sim pelo diversos nomes que ela já foi chamada.

Estação do Norte, Roosevelt e mais atualmente Brás, todos esses nomes daquele grande complexo ferroviário e metroviário que ali está. Mas você sabia que ali originalmente são três estações e não uma só ? Bem, vamos detalhar essa história mais um pouco e focar neste artigo na mais antiga delas.

Estação do Brás, a velha, em fotografia do ano de 1900. À direita está esquerda a outra estação ferroviária (clique para ampliar).

A Estação do Brás foi inaugurada em 1867 juntamente com a principal da cidade, a Luz. Pertencente a então São Paulo Railway a estação servia para escoar produções agrícolas (majoritariamente café), e transportar passageiros de/para o porto de Santos.

A Estação do Brás ficou nessa condição de solitária no bairro por quase uma década, até que em 1875 foi inaugurada a segunda da região, a chamada Estação do Norte, esta aberta por fazendeiros do Vale do Paraíba, para escoar sua produção de café para o mesmo porto de Santos. Esta segunda linha férrea vamos abordar em outro artigo à parte.

Voltando a primeira Estação do Brás, ela foi instalada na então chamada Rua da Cruz Branca. Essa rua seria renomeada em 1895 para Rua do Norte (em referência a outra linha ferroviária) e em 1916 para Rua Domingos Paiva, este último permanecendo até os dias atuais.

A estação antiga atualmente: Hoje é apenas mais uma entrada ao complexo da Estação Brás

Com o tempo a São Paulo Railway cresceu e esta estação passou a ser apenas mais um entre tantas do percurso de Santos a Jundiaí. Ela permaneceria separada da outra linha vizinha até o ano de 1946, quando a concessão governamental feita aos ingleses encerrou-se e tudo passou a pertencer à União, agora com o nome de Estrada de Ferro Santos-Jundiaí (EFSJ).

Na década de 1970 a linha da EFSJ foi repassada a pertencer à Rede Ferroviária Federal (RFFSA) e juntamente com elas todas as estações, inclusive a pioneira do Brás. Apesar disso elas já estavam integradas, podendo de uma acessar a outra e vice-versa. Em 1979 a região ganharia uma terceira estação, ao fundo destas duas, também chamada Brás. Porém esta é do Metrô e por longos anos não era integrada com as de trem, sendo necessário comprar outra passagem para o embarque. Atualmente não há mais nenhuma restrição de baldeação entre as três linhas.

Detalhe do telhado na entrada da primeira estação do Brás (clique para ampliar)

Hoje todo o complexo das três estações pertence a CPTM, entretanto a última que passou para as mãos desta companhia paulista foi justamente a pioneira estação do Brás de 1867, cuja primeira matrícula do terreno estava em nome do Barão de Mauá, que foi quem convenceu o império a fazer a linha férrea. O repasse das mãos do governo federal para São Paulo ocorreu apenas em março de 2021.

A estação do Brás é tombada como patrimônio histórico de São Paulo.

CURIOSIDADE: O RAMAL DO HIPÓDROMO

Passageiros aguardam o trem na extinta parada do Hipódromo, ao fundo o Cotonifício Crespi

O primeiro hipódromo de São Paulo funcionou no bairro paulista da Mooca até o final do ano de 1940, sendo até então um importante palco de corridas de cavalos, desfiles e outros eventos. A relevância do hipódromo para a cidade era tão grande que poucos tempo depois da inauguração do então Clube de Corridas Paulistano, em 1875, foi feito um curto ramal ferroviário ligando a primeira estação do Brás até a Rua do Hipódromo, quase na entrada do local.

O mapa de São Paulo a seguir, do ano de 1895, mostra o percurso do Ramal entre o Brás e a Mooca:

clique no mapa para ampliar

Essa ramal ferroviário foi desativado e teve seus trilhos removidos com a mudança do hipódromo para a zona oeste da capital. Os bondes que ali passavam, ao lado do trem, continuaram e a via passou a se chamar Rua dos Trilhos, nome que se mantém até hoje.

