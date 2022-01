Edifício – Rua Rosa e Silva

Espalhados pela cidade encontramos muitos edifícios pequenos antigos, os chamados “predinhos”, que geralmente são construções muito interessantes, especialmente as bem antigas. É o caso desta a seguir:

Localizado no número 121 da Rua Rosa e Silva, em Santa Cecília, entre predinho chama muito a atenção dos amantes de arquitetura antiga mesmo estando com a fachada mal conservada. Construído nas primeiras décadas do Século XX, o edifício tem traços do estilo art déco e sua única alteração ao projeto original foram as substituições das janelas por modernas em alumínio. O portão possivelmente não é mais o original também.

Consultando a base de dados do IPTU* foi possível constatar que trata-se de um imóvel de um único proprietário, algo comum em prédios deste porte, que são geralmente destinados para servir de renda.

Um trato nessa fachada incrível e o prédio ficará lindo, não acham ? Vejam mais fotos!

* IPTU – Ano base de 2021