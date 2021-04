Passear pela zona cerealista de São Paulo é uma atração ao mesmo tempo divertida e estressante. Se por um lado temos o aroma de temperos e especiarias que nos deixam encantados, por outro lado temos o desgosto de ver uma região tão importante para a nossa cidade ser tão largadas e esquecida pelo poder público.

Contudo este canto do Brás também é uma ótima pedida quando o assunto é construções antigas. Afinal trata-se de uma região paulistana repleta de imóveis centenários, boa parte dela em mau estado de conservação mas que mesmo assim resiste descaso e a sujeira da região.

Localizado no número 153 da Rua Santa Rosa, este pequeno edifício antigo é um belo exemplo que se encaixa no que estamos dizendo aqui. Apesar de não se encontrar em um impecável estado de conservação, encontra-se bem preservado e com todas as suas características originais preservadas.

Aliás construções neste estado são uma constante nesta rua. Estão em sua grande maioria preservadas e não impecáveis, se fossem restaurados dariam um toque muito especial ao bairro e com certeza valorizariam a experiência de frequentar a Zona Cerealista.

Este edifício mantém preservadas todas as suas mais importantes características originais, tais como madeiramento de portas e janelas, detalhes do frontispício, colunas etc. As alterações contundentes se dão na porção térrea do imóvel, onde ocorreu substituição de portas.

O ideal seria uma recuperação de fachada, com uma pintura padrão em toda a edificação e recuperação dos materiais de madeira. Feito isso, estaria pronto para abrilhantar não só a rua como toda a Zona Cerealista.

E você o que achou deste edifício ? Conhece algum outro na região que merece destaque por aqui ?