Edifício – Rua Gaspar Fernandes

Observem esta curiosa construção antiga – mas nem tanto – localizada no número 306 da Rua Gaspar Fernandes, na Vila Monumento:

Essa preciosa construção, de arquitetura única, me deixa na dúvida se trata-se de um edifício residencial com vários apartamentos ou se é apenas uma residência com três andares.

Acredito que trata-se de uma casa dispostas com os quartos no segundo andar, sala e provavelmente outros ambientes, como a cozinha, no primeiro andar e a garagem fica no térreo como é possível observar na foto. Achei bem curioso e interessante.

Também gostei da forma como foi feito o último andar, com os dois quartos compartilhando uma única sacada ao centro da construção. Os acessos se dão pelas portas que ficam dispostas de lado.

Veja mais fotos: