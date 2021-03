Velha conhecida dos paulistanos a Rua Paula Sousa é famosa por acolher diversas lojas dedicadas a artigos de cozinha, principalmente para a área industrial e restaurantes. É ali que muita gente vai atrás dos mais variados artigos desse ramo quando precisa de algo.

Por lá se encontram ainda muitas construções antigas, erguidas nos primeiros anos do século XX como esta a seguir:

Localizado nos número 358 a 370 este magnífico edifício é um dos mais antigos e bem preservado da Rua Paula Sousa. O interessante é que até mesmo as portas comerciais de aço são antigas – embora não as originais – como pode ser visto na foto acima (e por isso optamos fotografar num domingo, quando o estabelecimento está fechado).

Na mesma edificação existem originalmente três imóveis independentes entre si, que são acessados da seguinte maneira: pavimento superior com entradas pelas extremidades e o ponto comercial através das três portas de aço centrais.

Embora não seja possível apurar o ano da construção do imóvel, ele já existia em 1914 quando passou a abrigar o estabelecimento Cocito – Irmão & Cia, que naquele mudou-se de seu antigo endereço na Rua da Estação 25. A fotografia abaixo, de 1921, mostra o imóvel poucos anos depois:

Mesmo passado mais de um século desde a instalação da Cocito-Irmão & Cia (que não existe mais) o imóvel segue bastante preservado e é alvo constante de manutenção. Entretanto o que entristece e intriga é a remoção da adorável arte que existia no frontão da edificação e que pode ser vista na fotografia acima. Nela existia um grande brasão ao centro, com a figura de uma mulher à direita além da inscrição datada “1871-1915“.

O que teria representado este brasão ? E no caso da data o que tal período representava ? É bem possível que jamais venhamos a descobrir, pois não existe mais. Como a construção é bem preservada estranha esta porção ter sido removida e nosso palpite é que o imóvel tenha ficado em mau estado de conservação em algum momento de sua existência e aquilo tenha caído. Já a numeração “1871-1915” ela teve seu relevo apagado mas ainda está lá e poder ser vista na última fotografia da galeria no final do artigo.

