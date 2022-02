Chalé – Rua Araquã, 70

A pequena Rua Araquã é um logradouro pouco conhecido dos paulistanos. Localizada no bairro da Bela Vista esta rua tem algumas casas bastante bonitas e que chamam atenção por serem grandes, confortáveis e charmosas.

Ali, nenhuma outra residência chama tanto a atenção como este lindo chalé que está localizado no número 70. O belíssimo imóvel é uma espécie de chalé que lembra muito as construções típicas do norte da Europa.

Este chalé encontra-se vazio faz algum tempo e a informação que temos é que foi residência de Firmino Antonio Whitaker. Tanto que em 1961 havia nesta casa um telefone registrado para essa pessoa, com o número – 34 0417 – e o IPTU também indicava esse mesmo Whitaker.

No topo da construção há um nicho, algo muito utilizado para a colocação de santos católicos. Observando de perto é possível notar que referido nicho tem um formato que imita uma igreja, inclusive com uma cruz sobre seus pórticos.

No detalhe da fachada, nota-se um bonito nicho em madeira

Atualização 14/03/2014:

E mais uma vez somos surpreendidos com um alerta de que outra jóia paulistana foi abaixo.

O nosso leitor e amigo Ralph Giesbrecht entrou em contato conosco para avisar que o chalé da Rua Araquã começou a ser demolido na segunda quinzena de fevereiro de 2014.

As fotografias abaixo mostram o chalé sendo colocado abaixo:

Infelizmente estamos diante de um cenário terrível para o patrimônio histórico paulistano. A inércia do Departamento de Patrimônio Histórico (DPH) segue causando estragos irreversíveis em nossa memória. Nada está sendo feito para preservar as poucas casas significativas que ainda resistem no centro.

Está na hora de uma profunda reformulação no DPH, com melhores condições de trabalho para os técnicos que lá estão e, caso o número de servidores seja insuficiente, que abra a contratação de mais pessoas.

Isso se faz necessário e urgente, pois em breve teremos tão pouco o que mostrar em nossa cidade, que o órgão não se fará mais necessário. Lamentável mais esta destruição!

ATUALIZAÇÃO – 21/02/2022:

Passados oito anos da triste demolição do chalé da Rua Araquã, nada até o momento foi construído no local. Permanece o terreno vazio, em situação quase de abandono, com mato alto e pichações na parede.

Constatamos que o terreno que outrora abrigou a elegante residência não mais pertence à Firmino Antônio Whitaker e está em nome de ACJ Empreendimentos Imobiliários e Participações LTDA.

A fotografia abaixo mostra como está o local:

