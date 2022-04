Cemitérios de São Paulo estão perdendo sua história

Não é de agora que o Instituto São Paulo Antiga bate na tecla da preservação do acervo histórico cemiterial da cidade. O leitor que estiver a mais tempo nos acompanhando vai se lembrar de reportagens feitas em 2018 e 2019.

O desrespeito à memória dos paulistanos que já se foram, ilustres ou não, já é praticamente irreversível em boa parte dos casos. Mausoléus como do ex-presidente Washington Luís e Monteiro Lobato, por exemplo, ambos na Consolação, hoje em dia só são reconhecidos por aqueles que já frequentavam o local para visitar há um certo tempo.

Escultura de São Francisco em mausoléu do Cemitério São Paulo, restaram apenas os pés (clique para ampliar)

O interesse da Prefeitura de São Paulo em privatizar o serviço funerário da cidade, em especial a administração dos cemitérios, vem desde o início da gestão do então prefeito João Dória (PSDB) e continuou com seus sucessores, o já falecido Bruno Covas (PSDB) e o atual Ricardo Nunes (MDB).

Enquanto a privatização não vem o Serviço Funerário do Município de São Paulo (SFMSP) parece ter desistido de vez de controlar os furtos de bronze e ferro nos cemitérios da cidade. O resultado é desolador e escancara o descaso do poder público com nossos entes queridos que já partiram e também com a história de São Paulo que se revela através da arte tumular.

No vídeo abaixo fazemos um breve tour pelos cemitérios São Paulo e Araçá para mostrar a vergonhosa situação em que eles se encontram, assistam: