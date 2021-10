Castelinho da Rua Cisplatina

Se tem um bairro paulistano cuja importância transcende a própria cidade é o Ipiranga. Localidade paulistana que respira história, é o berço do Brasil livre das amarras de Portugal e no, no próximo ano, estará no centro das atenções do mundo com as celebrações do Bicentenário da Independência do Brasil.

E por ali existem um sem número de construções antiga interessantes algumas residenciais, outras comerciais e muitas outras institucionais, que fazem do Ipiranga um prato cheio de atrações culturais e arquitetônicas.

E hoje trago uma delas, uma construção muito charmosa e curiosa nas proximidades da Subprefeitura local que muitos costumam chamar de “Castelinho”.

clique na foto para ampliar

Localizado na Rua Cisplatina esquina com Rua Lino Coutinho essa curiosa e bonita construção cuja arquitetura nos remete a um castelinho é uma casa muito interessante.

Seu formato aproveita muito bem o pequeno lote onde ele está localizado, sendo que a casa tem inclusive porão e sótão que podem ser facilmente avistados ao nível da rua. A casa parece possuir dois banheiros no andar superior sendo um deles posicionando bem na quina da construção. A exceção de uma janela, todas as demais do andar superior são com formato de um arco.

Por fim a casa possui também uma pequena entrada lateral mais à direita já quase na divisa com a propriedade vizinha.

Um charme! Veja mais fotos abaixo.