As casas demolidas da Rua Indiana

Costumo dizer que a cada casa demolida morre um pedaço da história da cidade onde ela se encontra. Junto com os escombros do que outrora foi um lar, vão também embora histórias e lembranças sendo que restarão apenas as memórias das fotografias e das pessoas que nelas viveram.

E é assim o caso destas lindas residências antigas localizadas na Rua Indiana, região de Cidade Monções, que foram demolidas recentemente para dar lugar novos empreendimentos:

Duas das três residências da Rua Indiana

Projetadas e construídas em 1954 pelo arquiteto e engenheiro Adolpho Lindenberg, estas casas tinham projetos arquitetônicos bem peculiares e chamavam muito a atenção de quem passava por aquela rua. Eram originalmente três casas, sendo duas geminadas (da fotografia acima) e uma terceira isolada.

A primeira residência a ir abaixo, cerca de dez anos atrás, foi justamente esta isolada. Infelizmente não temos fotografia dela mas temos o desenho da fachada extraído do próprio projeto original:

Agora a especulação atingiu as outras duas, que até poucos meses atrás eram ocupadas, sendo a da direita utilizada para fins residenciais, enquanto a da esquerda de uso comercial. A casa da direita, aliás, foi mantida em suas características originais até seus últimos dias:

clique na foto para ampliar

É entristecedor perceber que casas antigas tão belas e aconchegantes como estas aqui estão desaparecendo cada vez mais rapidamente do cenário urbano, dando lugar a prédios e mais prédios. As consequências são as ruas que ficam cada vez mais densas, congestionadas e a moradia do paulistano cada vez menor.

Nossos agradecimentos a leitora Flavia Loureiro que residiu em uma das casas e nos enviou as fotografia que ilustram este artigo e também a planta com o desenho das fachadas e dados dos imóveis.

Fachada das casas “B e C” as últimas a serem demolidas

Uma curiosidade que gosto de lembrar é que é raro um novo empreendimento na região usar o nome do bairro “Cidade Monções”. A grande maioria – senão sua totalidade – menciona apenas Brooklin, como se o outro nome não existisse. Essa atitude das construtoras, muitas vezes imperceptíveis pelas pessoas, é uma estratégia para valorizar ainda mais seus empreendimentos.

É assim que Cidade Monções vira Brooklin, que Vila Uberabinha vira Vila Olímpia e Santa Cecília vira Higienópolis. Esses anúncios são enganosos e deveriam ser fiscalizados com rigor pelo poder público.

GALERIA DE FOTOS (clique para ampliar):