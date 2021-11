Casas de 1914 – Rua Bresser 638 a 640

A Rua Bresser de outrora não existe mais. Salvo algumas poucas exceções as casas desta rua foram quase que totalmente demolidas para dar lugar a pequenos prédios comerciais ou, no caso das que sobreviveram, a larga maioria foi adaptada para funcionar como ponto comercial. De ponta a ponta casas ainda sobrevivendo como residência são raríssimas.

Isso não significa que mesmo assim não seja possível encontrar fachadas antigas interessantes ali e acolá. É o caso destas duas, localizadas nos números 638 e 640 da Rua Bresser respectivamente:

clique na foto para ampliar

Já se vai muito tempo que estas duas casas construídas em 1914 deixaram de servir como residências. Entretanto, mesmo com as adaptações que sofreram para operarem como lojas suas fachadas foram parcialmente preservadas, deixando a metade superior de ambas intactas. Apenas as janelas de madeira foram removidas e trocadas por um vitrôs de ferro, mas pelo tipo delas essa troca já ocorreu há muito tempo.

Com um pouco de paisagismo, maior esmero na calçada e pintura frequente ambas as casas ficarão embelezando a já sem graça Rua Bresser por um bom tempo. Juntamente com essa linda árvore na calçada, bem no meio dos dois lotes.

clique na foto para ampliar