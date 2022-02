Na região da Liberdade encontramos inúmeros imóveis antigos. São construções geralmente erguidas nos primeiros anos do século XX, época em que o bairro começou rapidamente a se urbanizar, juntamente com os vizinhos Glicério e Cambuci.

Um destes imóveis antigos é o Casarão JB, de 1921, que encontramos à venda na rua Bueno de Andrade, 218. Uma belíssima construção de dois pavimentos, com sacada sobre a entrada principal, muitos quartos, e uma entrada de garagem na lateral esquerda. O imóvel esteve ocupado até meados do ano passado onde era, aparentemente, um cortiço e desde então foi desocupado e encontra-se com uma placa de venda.

Este casarão leva na sua fachada as iniciais JB, que possivelmente pode identificar seus primeiros moradores. Apesar do desgaste aparente, ele encontra-se em excelente estado de conservação. Uma das jóias do bairro.

Veja outras fotos do casarão (clique na miniatura para ampliar):

Atualização 11/01/2013:

Estamos muito felizes em saber que o antigo casarão teve toda a sua fachada recuperada. Informados por email enviado por uma leitora do site, retornamos até a Rua Bueno de Andrade e pudemos realmente constatar que o imóvel não está mais à venda e também foi recuperado. O Casarão JB voltou a ser uma pensão e está muito bem cuidado.

Nossos parabéns a quem recuperou a construção e estamos na torcida para que permaneça recuperado por muitos e muitos anos. Abaixo uma imagem atual do imóvel (clique na foto para ampliar).

Atualização 03/02/2022:

Nove anos depois voltamos ao imóvel pela terceira vez para ver como ele se encontra e ficamos muito felizes em ver que ele não só continua lá como prossegue bem cuidado. Nota-se uma preocupação do proprietário em a cada pintura usar uma cor diferente, o que dá um resultado bastante agradável.