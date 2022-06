Casa de 1912 – Rua João Boemer

A preservação do patrimônio arquitetônico nunca foi e provavelmente nunca será uma virtude dos brasileiros. Basta rodar alguns minutos por regiões com construções relevantes em São Paulo e muitas outras cidades do país e ver um festival de casas antigas totalmente descaracterizadas, com adaptações que as transformam em um verdadeiro festival de horrores.

Aqui no Brás me deparei com este interessante sobrado de uso misto no número 972 da Rua João Boemer. Apesar de bem maltratado e com algumas intervenções questionáveis na fachada ainda é um imóvel atrativo.

Que falta faz uma educação patrimonial aos paulistanos e incentivos para os proprietários manterem suas fachadas antigas preservadas, não é mesmo ? Construído em 1912 o imóvel sofreu algumas alterações que não aprovo, como a remoção de duas estreitas janelas nas laterais da fachada e a troca da porta balcão por uma famigerada – sempre ela – janela de alumínio.

A colocação da janela foi tão mal pensada que eliminou o acesso à sacada que, por incrível que pareça, ainda mantém o gradil original.

O frontão ainda mantém seus detalhes, inclusive com um busto muito interessante no topo da construção. E foi olhando para essa parte do imóvel que encontrei, um tanto quanto apagado, o ano do imóvel: 1912.

Fico aqui pensando como seria lindo ver este imóvel restaurado ao menos em sua fachada, valorizando seus detalhes. Acredito que deveria realmente haver um plano de desconto de IPTU a quem se motivasse a recuperar sua fachada original. Seria muito agradável para os olhos dos paulistanos e aos bolsos dos proprietários.

Veja mais uma foto, com destaque ao andar superior: