Casa Antiga – Rua Iguará

Até hoje não tínhamos publicado nada aqui no São Paulo Antiga sobre a Vila Alpina, bairro paulistano que eu gosto muito de frequentar pois é muito agradável, tranquilo e em algumas áreas bem arborizado.

E para a estreia desse bairro uma construção realmente muito antiga e interessante:

clique na foto para ampliar

Localizado no número 225 da Rua Iguará, essa preciosidade da Vila Alpina me chamou a atenção pela sua construção que é muito antiga e nos remete às primeiras décadas do século 20. Observe que mesmo não sendo tombada como patrimônio histórico ou algo do gênero a casa é mantida em excelente estado de conservação pelos proprietários.

Nela praticamente tudo é original, observem as portas de entrada e as janelas como são de um formato antigo que há muito não se vê mais por ai. Outra coisa que chama a atenção, nesse caso no muro, é o formato delicado dos balaústres, que são adornados por rosas na parte superior (infelizmente a cor branca esconde um pouco esse peculiaridade).

Ao fundo a casa tem uma enorme área verde, que dá à residência um delicioso ar de ˝chácara urbana˝. Não é mesmo ? Outra coisa que notamos é que a casa sempre está muito bem cuidada, variando a cor de suas pinturas ao longo dos anos, já vimos a mesma na cor branca, rosa e verde antes deste bela combinação de azul com detalhes em branco.

Infelizmente não conseguimos muitas informações sobre esta casa e se alguém souber mais sobre ela peço a gentileza de entrar em contato conosco.

Nesta mesma rua existe outra propriedade igualmente interessante, porém infelizmente não foi possível tirar uma boa fotografia devido às frondosas árvores que permeiam o quintal. Retornaremos em breve.

Curiosidade:

Apesar de não ter uma grande história – ao menos por enquanto – acerca desta casa, encontramos uma história bizarra que se passou na mesma rua nos idos de 1956. Compartilhamos com vocês: