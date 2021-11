Casa – Rua Doutor Manoel Maria Tourinho

O tranquilo e arborizado bairro paulistano do Pacaembu é um dos mais complicados quando o assunto é fotografar os imóveis para contar as histórias aqui no site. O maior problema, em boa parte de suas ruas, são os muros altos que dificultam a visualização das casas.

Apesar disso algumas casas ainda mantém seu estilo original com muros baixos ou mesmo em alguns casos sem muro algum. É o caso deste curioso palacete que encontramos por lá:

clique na foto para ampliar

Localizado na Rua Doutor Manoel Maria Tourinho este palacete é bem diferente de qualquer um outro do bairro. Mais parece um imóvel que possa abrigar uma escola ou mesmo um entidade religiosa. Trata-se de uma construção inspirada em neoclássico com com falsas colunas na fachada, amplas janelas nas laterais e um grande porta de madeira no centro.

No jardim lateral algumas estátuas adornam a área, mas são estátuas comuns que podem ser encontradas à venda por ai, nada de especial.

clique na foto para ampliar

No alto da fachada encontra-se este brasão (foto acima) que mais parece um brasão de alguma entidade do que um familiar, entretanto não conseguimos identificar o que viria a representar. Se você souber, deixe um comentário.

A propriedade do imóvel é particular e não está no nome de empresa ou entidade mas de uma pessoa física o que deixa ainda curiosidade à respeito. Em uma consulta ao catálogo de telefones de São Paulo do ano de 1961 foi possível conferir que era outro proprietário, mas igualmente uma pessoa física.

Enquanto não matamos a charada, ficamos na curiosidade e admirando as imagens!

GALERIA DE FOTOS (clique na miniatura para ampliar):