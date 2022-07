Casa – Rua Cristóvão Lins

Apresento a vocês esta interessante residência antiga localizada na região de Vila Medeiros, mais precisamente na área da Vila Isolina Mazzei:

clique na foto para ampliar

Me encantei com esta casa já no primeiro momento em que a vi. Localizada na Rua Cristóvão Lins, acho muito interessante com o lote pequeno foi bem aproveitado, já que o terreno não tem profundidade e é retangular, levando o construtor a fazer uma casa com os dormitórios em lados opostos e sala de estar no centro.

Foi uma forma muito inteligente de lidar com as peculiaridades deste terreno, que ainda por cima tem uma certa inclinação. Abaixo veja mais duas imagens (clique para ampliar).