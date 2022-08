Casa – Rua Basílio da Cunha

Uma casa antiga muito simpática e bem cuidada foi enviada pelo nosso leitor Luiz Henrique Alineri aqui para publicação. Localizada na Rua Basílio da Cunha, Vila Monumento, a residência tem aqueles tradicionais pisos de caquinhos.

Se você encontrar no seu trajeto alguma casa antiga que ache relevante estar aqui no São Paulo Antiga, fotografe e mande para nós. O nosso número de WhatsApp está no rodapé da página.

Lembre-se de tirar a foto na maior resolução possível e ao menos duas imagens, uma em plano mais aberto e outra em plano mais fechado. Quanto mais fotografias melhor.

A publicação pode demorar um pouco a entrar, devido à nossa fila.