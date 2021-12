Vila Demolida – Rua Dr. Tomás de Lima

A região central de São Paulo é tão antiga e densamente ocupada que é sempre surpreendente quando encontramos nesta área algum terreno disponível ou vazio. Mas é mais surpreendente ainda quando acabamos por encontrar um grande terreno com uma casa antiga, como esta a seguir.

Localizada no número 93 da Rua Dr. Tomás de Lima, na Sé, este imóvel é, apesar de seu estado deteriorado, um sobrevivente. A região central é praticamente toda ocupada por edifícios e grandes construções e os poucos imóveis antigos que restam na área são basicamente imóveis que estão protegidos pelas leis municipais ou estaduais de tombamento.

Este imóvel não é tombado, é apenas uma casa antiga em um amplo terreno que anteriormente existia uma vila de residências, que há muito foram demolidas. No meio das casas havia uma rua com o nome de Rua Bonita (denominação que não era oficial da Prefeitura de São Paulo).

Nesta imagem era possível ainda ver algumas das residências do fundo do lote (clique para ampliar)

Atualmente vazio, enquanto havia acesso à casa moradores de rua chegaram a dormir no local. Por outro lado criminosos já chegaram o usar a casa para se esconder ou também para consumo de drogas. O acúmulo de lixo no terreno também chegou a tornar-se um grande problema para os vizinhos. O problema só foi resolvido com o muro que foi construído e isolou a residência da rua.

Veja mais fotos desta casa (clique na foto para ampliar):

ATUALIZAÇÃO 27/12/2021:

O que restava da ainda vila não existe mais, foi tudo colocado abaixo no segundo semestre de 2015. Até o momento, seis anos depois, nada foi construído no local. O lote/terreno pertence à CDHU, o que indica que possivelmente em algum momento serão erguidas moradias populares.