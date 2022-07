Casa – Rua dos Aliados

Estive recentemente em Santo André e me incomodei com o fato de que já passaram 11 anos desde a última publicação de um imóvel daquele município aqui no São Paulo Antiga. Apesar do foco do site ser a capital paulista, faço uma cobertura de outras cidades no site que hoje se estende em 42 cidades em todo estado, que podem ser conferidas pela esta tabela de acessos aqui.

No retorno à vizinha Santo André me deparei com esta preciosidade preservada na Vila São Pedro:

clique na foto para ampliar

É impossível não ficar apaixonado por esta casa situada na Rua dos Aliados. Apesar dalgumas mudanças pontuais, como o piso de cerâmica no quintal e os portões mais recentes a casa está absolutamente preservada e é muito bonita.

Destaque para enteada com seu arco que lembra um ponta de flecha arredondada aos detalhes do telhado e do frontão e, por fim, ao acabamento de fachada que foi feito com a ponta da pá de pedreiro (ou até com os dedos) um a um.

Infelizmente há uma pichação no muro, mas nada que desabone a beleza desta propriedade. Parabéns aos proprietários.

Em breve mais construções antigas de Santo André por aqui!