A casa ferroviária da Rua do Bosque

Quem anda pela Rua do Bosque no bairro da Barra Funda, zona oeste da cidade de São Paulo, provavelmente começa a pensar qual a razão deste logradouro levar este nome. Árvores nesta rua chega a ser um artigo de luxo e nada de bosque por ali.

E justamente as escassas árvores que são encontradas nesta via estão justamente dentro do terreno desta residência localizada na altura do número 1087. E esta construção destoa de seus vizinhos por uma série de peculiaridades que dão ao antigo imóvel um toque de exclusividade.

Construída em madeira e com cercas nas laterais feitas do mesmo material que são feitos os trilhos de trem (veja fotos 6 e 8 da galeria abaixo) a casa está localizada ao lado do extinto pátio ferroviário da Barra Funda e pertenceu no passado à extinta Estrada de Ferro Santos Jundiaí (EFSJ). Este tipo de construção é muito comum próximo de linhas férreas e casas similares a esta podem ser vistas em locais como Paranapiacaba.

O imóvel está habitado e deve pertencer ao espólio da RFFSA, sendo que isso se confirma pelo fato do IPTU deste imóvel estar em nome da União e também pelo fato que são encontradas nas paredes externas da casa placas com a numeração de patrimônio (veja fotos 3 e 7 da galeria abaixo).

Além de ser uma casa muito bonita é uma construção rara e curiosa que vale a pena ser vista e preservada.

ATUALIZAÇÃO – 7/10/2021

Exatos onze anos depois de nossa primeira visita a esta preciosidade paulistana, fomos informados por vizinhos que o imóvel foi parcialmente descaracterizado e algumas árvores arrancadas do terreno. Estivemos no local para averiguar e descobrimos estes absurdos que vocês conferem a seguir.

O muro original, baixo e gradeado, foi removido e em seu lugar foi instalado um muro mais alto que dificulta a visualização do imóvel. Se fosse só isso até seria aceitável, por razões de segurança, no entanto houve remoção de árvores da lateral do terreno e a construção de um imóvel no antigo quintal. Observem a foto abaixo, de 2021:

Crédito: Google Street View

Mas o mais absurdo de tudo isso foi a remoção do curioso e único muro feito de trilhos que era a principal peculiaridade da propriedade e que servia como um vínculo histórico com o passado ferroviário da região. Mesmo estando em perfeito estado e não interferir em nada na construção da nova casa – que não sabemos se for construída regularmente, com autorização – foi arrancada e trocada por uma parede convencional. Vejam as imagens abaixo, respectivamente de 2010 e 2021.

Como um absurdo desses é feito sem qualquer reação das autoridades, sejam elas municipais, estaduais ou federais ? Não há punição ? Averiguação ?

É por isso que somos aqui no Instituto São Paulo Antiga de uma urgente reforma e remodelação dos órgãos de defesa do patrimônio histórico, especialmente o DPH (Departamento do Patrimônio Histórico) que há muito tempo deixou de ser eficiente e propositivo.

Cobramos a União referente a autorização ou não destas obras e quando eles responderem (isso se responderem) este artigo será atualizado novamente com estas informações.