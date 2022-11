Casa – Rua 21 de Abril

Embora seja uma região um tanto quanto caótica, a parte central do Brás nas proximidades do Largo da Concórdia e arredores, ainda possui algumas casas antigas mesmo que um tanto deterioradas. Na Rua 21 de Abril, encontrei esta simpática sobrevivente.

Localizado no número 322 este imóvel é o sobrevivente de um total de três que existiam um ao lado do outro. Os demais já demolidos possuíam as mesmas características deste que resta de pé.

Apesar de apresentar um bom estado geral da fachada a residência sofreu algumas alterações visíveis, como a remoção do porão, que foi transformado em um ponto comercial e a instalação de um toldo sobre a porta de aço. Mesmo assim a casa ainda é muito interessante visualmente.

Veja abaixo duas imagens mais detalhadas da fachada:

Abaixo você confere através de uma imagem extraída do Google Street View como eram os três imóveis antes da demolição dos outros dois. O sobrevivente é justamente o que ficava no meio.