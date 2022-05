Casa – Praça do Monumento

Bem colocado ao Monumento da Independência do Brasil, no Ipiranga, há uma rua que muitos pensam se chamar Rua dos Sorocabanos, isso se dá pelo fato da rua ser uma continuação desta que citamos. No entanto, este trecho da rua na lateral do monumento é chamado de Praça do Monumento.

E nesta rua temos residências e algumas são bem interessantes, como esta localizada no número 197:

De arquitetura moderna e construída em meados do século vinte a residência é a mais interessante da rua. Seu estilo arrojado se diferencia por completo das suas vizinhas, de padrão mais conservador.

Com pedras e alvenaria se misturando na composição da fachada, o imóvel possui um amplo jardim logo na entrada e entrada separada para veículos, tudo sendo muito bem planejado e de bom gosto.

Destaco no muro, junto ao portão, aquelas caixas antigas de ferro usadas para pão, leite e carne, além das correspondências. Um verdadeiro charme.

Poucos metros dela, já na parte chamada Rua dos Sorocabanos, bem escondida entre árvores e plantas, está a Igreja Ortodoxa Russa da Anunciação da Mãe de Deus, uma das preciosidades do bairro do Ipiranga.

Veja mais imagens desta casa (clique para ampliar):