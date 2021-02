Recentemente transitando pelo Jardim Paulistano, na Zona Oeste de São Paulo, me deparei com esta casa antiga anunciada à venda na Rua Sampaio Vidal.

clique na foto para ampliar

Construída em 1923 a casa já faz pelo menos 11 anos que está com placas de “vende-se”. Aparentemente o objetivo da venda é a para que alguém coloque abaixo e construa algo novo pois a ênfase do negócio é no terreno. Pelo terreno descrito no anúncio, 1502 metros quadrados, é bem possível que algum imóvel vizinho esteja junto no anúncio.

De fato a fachada da residência não está em sua melhor fase, mas não é das piores e nem é possível avaliar o interior da mesma, se está em bom estado ou comprometida. Se recuperada, ficaria encantadora.

clique na foto para ampliar

O que chama a atenção é estar à venda todos este anos sem que algum negócio seja concluído. Qual seria o motivo ? Valor alto demais ? Problemas em documentação ? Afinal a região é bem “quente” no mercado imobiliário.

Quem sabe essa demora toda não ajude que alguém a compre e a preserve ? Só o tempo dirá!

Nota: Os dados das imobiliárias foram removidos de acordo com a nossa política editorial