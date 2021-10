Projetado pelo escritório de arquitetura de Ramos de Azevedo, um dos mais importantes e conhecidos palacetes de São Paulo, a Casa das Rosas, inicia obras de restauro de suas estruturas.

Construída a partir de 1928 e inaugurada em 1935 e a mansão foi habitada durante os primeiros 51 anos de sua existência. Os primeiros residentes do casarão foram Lúcia Ramos de Azevedo – filha do arquiteto Ramos de Azevedo – e seu marido, Ernesto Dias de Castro. Pouco antes de falecer, no ano de 1986, Castro que não tinha herdeiros vendeu a propriedade para o arquiteto Julio Neves e um empreendedor imobiliário que construíram no fundo do lote, com entrada para a Alameda Santos, um prédio comercial de 20 andares.

A casa foi desapropriada em 1991 pelo Governo do Estado de São Paulo e desde então foi transformada em museu, com obras de Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Cândido Portinari que estavam espalhados em diversos edifícios do públicos e no Palácio do Governo. A coleção do poeta Haroldo de Campos chegou à Casa das Rosas em 2004, momento em que o local se transformou em um espaço dedicado à criação literária.

Durante o restauro da casa, que possui dois andares, porão e sótão em um total de 1500 metros quadrados, o acervo será mantido em outras instituições culturais do Estado, como a Casa Mário de Andrade. Já a maior parte dos funcionários estarão instalados na Casa Guilherme de Almeida.

