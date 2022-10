A mais bela casa da Vila Formosa

Um dos bairros que eu mais gosto na zona leste de São Paulo é a Vila Formosa. Trata-se de um bairro relativamente sossegado onde os prédios altos que roubam o sol das casas ainda não é maioria. A Vila tem limite com outras localizadas interessantes da região como a Vila Santa Isabel que também é conhecida por ter casas antigas e pela sua onipresente igreja.

Nas muitas vezes que estive no bairro sempre encontrei casas antigas super charmosas e aconchegantes, fruto de um bairro que ainda tem muitos idosos morando e trazendo aquela sensação de “casa de vó”. Contudo de todas as que conheci nenhuma é tão bela e peculiar como esta a seguir:

Localizada nos número 268 a 280 da Rua Catuquina a casa acima é de longe a mais bela residência que já tive o prazer de fotografar na zona leste de São Paulo. E olha que na região ainda tem muita casa bonita e interessante.

Trata-se de uma construção eclética da década de 1940 construída em um lote amplo que permitiu que a casa térrea fosse disposta quase em um formato quadrado que revela uma residência bastante ampla e confortável. A fotografia abaixo, mais próxima, ajuda a ter uma visão mais detalha da beleza única da fachada.

A residência é muito bem construída e possui logo na entrada aqueles tradicionais pisos de caquinhos vermelhos tão populares aqui em São Paulo. Além disso os caquinhos também estão presentes nas colunas e na entrada da casa, nas cores verde e amarela dando um toque muito particular ao imóvel.

No lado esquerdo da casa há uma janela cega em formato muito similar ao utilizado em igrejas onde existe outra decoração de azulejos. Essa estrutura é ladeada por dois adornos feitos com azulejos e com um pequeno bloco de vidro quadrado no centro.

É possível observar que a casa possui uma lareira (lado direito) cuja chaminé é toda decorada com pedaços de cerâmica na parte de baixo e tijolos aparentes na parte superior. Outros detalhes muito elegantes são os portões ainda originais feitos em madeira e o jardim sempre muito bem cuidado.

O muro baixo é outro detalhe que chama muito a atenção e que mostra o quanto nós perdemos em beleza e simplicidade em relação às casas de outrora. Hoje quase todas as casas ficam atrás de muros altos e cercas elétricas.

Por fim na ponta esquerda da casa encontra-se a entrada da garagem também com uma arquitetura de muito bom gosto, com as paredes revestida de cacos de cerâmica verde e amarela, piso da parte coberta de cacos vermelhos e cobogós de cor lilás que decoram a lateral.

Ao fundo nota-se que os cobogós são da cor verde e podemos notar que na garagem também há um painel de azulejos que não conseguimos identificar o desenho.

O proprietário da casa me contatou anos atrás (faz tempo) me convidando a conhecer a casa com mais detalhes, inclusive dando a informação do ano da residência e que a mesma havia sido construída por seu avô. Infelizmente o e-mail se perdeu em uma atualização de software e a perdi. A residência é alugada atualmente.

Fica o recado para casa essa pessoa leia essa reportagem entre em contato comigo para contarmos melhor a história desta jóia da Vila Formosa.

O MAIOR QUINTAL DO MUNDO:

Eu havia fotografado esta casa há muitos anos e antes de publicar este artigo retornei pra ver se estava tudo igual. Com o meu retorno descobri que a casa foi alugada para uso comercial e lá esta funcionando desde 2020 um espaço muito agradável chamado “O Maior Quintal do Mundo”.

É um espaço para crianças que ali podem brincar e se divertir bastante com atividades lúdicas e diversas. O novo uso do imóvel tem tudo a ver com o espaço que até lembra uma casa de bonecas. Se você ficou interessado em conhecer o espaço clique aqui para obter maiores informações no Instagram deles.

Por fim a casa também foi utilizada para gravações diversas, entre elas o programa Casa Kadabra da TV Cultura.