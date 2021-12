Casa Antiga – Rua Itaqui

Outrora conhecido como o “Bairro Doce” de São Paulo o Pari atualmente poderia ser chamado tranquilamente de “Bairro Muvuca”. Digo isso não de maneira pejorativa mas para ilustrar o quanto o bairro mudou de seu passado fabril para o alucinante corre corre das lojas que disputam diariamente clientes nas ruas do bairro e especificamente em vias como a Avenida Vaultier, Rua Tiers, Miller e arredores.

Ali não há quase mais fábrica alguma e as poucas que existem ou viraram lojas ou estão em situação de abandono (vide o antigo Leite União). No caso de residências então quase nenhuma sobreviveu, mas ainda se encontram algumas gratas surpresas com esta a seguir:

clique na foto para ampliar

Localizada no número 338 da Rua Itaqui, bem no coração da agitação comercial do bairro do Pari, essa residência é uma verdadeira viagem no tempo. Em uma rua onde praticamente não há mais residências (até existem casas mas são utilizadas comercialmente) esta preciosidade é uma grata surpresa.

A casa se apresenta ainda mais interessante por manter preservada a sua fachada, feita em uma combinação de pedras e tijolos aparentes e por ter garagem, algo não tão comum em residências mais antigas. Observem também um caprichado trabalho feito na janela e também o capricho da desenho da gradinha que protege o vidro da porta de entrada. Por fim há também uma bela e frondosa árvore na calçada.

Quantas surpresas o Pari ainda nos esconde ? Vamos atrás de descobrir!