Numa cidade como São Paulo não é fácil classificar o que é antigo, até porque as coisas mudam em alta velocidade, o tempo vai passando e a memória se apagando até para aquelas coisas que podemos classificar como recentes.

Neste sentido me veio a ideia de publicar este artigo nem tanto pelo estilo do prédio ou sua localização, mas sim para preservar a história do motivo de sua construção e da instituição que o encomendou para tê-lo como sua sede. É a típica história recente que vai se perdendo, neste caso ia se perdendo…

Para aqueles que passam pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio, esquina com Alameda Ribeirão Preto, o prédio de concreto ao estilo brutalista é mais um edifício que abriga o Ministério Público Federal. Mas será só isso?

Na foto a sede do extinto Banco América do Sul

Não… Há muita história além da ocupação atual, afinal lá foi a sede, no início da década de 1970, do Banco América do Sul, um banco que se não foi tão grande, teve como um de seus princípios a responsabilidade de dar suporte financeiro através de suas operações bancárias a colônia japonesa desde 1937.

Isso porque neste mesmo ano foi criada a Casa Bancária Bratac de Carlos Yoshiyuki Kato, uma pequena instituição financeira diretamente ligada a comunidade japonesa com sede na Rua Anita Garibaldi, 77 (onde é hoje uma unidade do Corpo de Bombeiros) que depois se mudou para a Praça da Sé, 77 onde funcionavam os escritórios das empresas Bratac (Bratac é a abreviação de Brazil Takushoku Kumiai ou Sociedade Colonizadora Brasileira, uma associação que apoiou a imigração japonesa trazendo imigrantes do Japão e fornecendo-lhes terras e atividade econômica).

Com o crescimento das operações, Carlos Y. Kato e Kunito Miyasaka resolvem transformar a casa bancária em banco o que realmente aconteceu com a criação do Banco Bratac em 13 de janeiro de 1940 e que logo em agosto do mesmo ano teve seu nome definitivamente mudado para Banco América do Sul.

Nas imagens acima os fundadores do Banco América do Sul

Porém podemos imaginar as dificuldades pelos quais a instituição passou durante a II Guerra Mundial quando o banco foi nacionalizado, sua diretoria foi substituída e toda a sorte de percalços acontecera, não só pela situação mundial, mas por pertencer “aos japoneses” cujo país de origem pertencia ao Eixo.

Terminada a guerra, em outubro de 1946, o banco volta às mãos de seus donos originais, seu capital é aumentado através de subscrições e suas dívidas são definitivamente equacionadas em 1949.

Em crescimento sua sede muda para a Rua Senador Feijó, 187 de onde, finalmente de muda para a Avenida Brigadeiro Luís Antônio.

Ilustração de época com o desenho da futura sede do Banco América do Sul

O prédio encomendado pelo banco é de autoria dos arquitetos Ariaki Kato e Ernest Robert de Carvalho Mange, este que foi presidente da Empresa Municipal de Urbanização da cidade de São Paulo. O projeto é de 1965 e foi executado pela Construtora ENGIN Ltda. com seus 18 andares e 16.800m² de área construída num terreno de 2.007 m².

Além da sede do banco propriamente dita, neste endereço, era mantida uma galeria de artes e um auditório onde haviam várias exposições e outras manifestações artísticas patrocinadas pela instituição.

Publicidade da Construtora Engin com destaque ao edifício do Banco América do Sul

Também temos que lembrar que na Alameda Rio Claro, 82 bem ao lado da sede do banco, existe um outro prédio onde os elementos da fachada são idênticos ao prédio da Avenida Brigadeiro Luís Antônio e que devia abrigar alguma empresa ligada ou outros departamentos do próprio banco. Este é um ponto onde nossos leitores poderão contribuir com informações.

O Banco América do Sul foi assumido pelo Banco Sudameris em 1998 e assim deixou de existir depois de 58 anos servindo ao público em geral e em especial as empresas e cidadãos ligados de alguma forma a colônia japonesa.

O pouco que sobrou de sua memória está conservado no setor de acervo cultural do Banco Santander Brasil*¹ em São Paulo.

Nota:

*¹ Numa época de muitas consolidações no setor bancário, o América do Sul foi comprado pelo Banco Sudameris, que foi comprado pelo Banco ABN AMRO Real (O banco ABN AMRO havia comprado o Banco Real) que por sua vez foi absorvido pelo Santander que comprou a ABN AMRO a nível mundial. Ou seja, um funcionário do Banco América do Sul que tenha sobrevivido a estes movimentos trocou de empregador quatro vezes sem ter perdido o emprego.

