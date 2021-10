Casas de 1953 – Avenida do Estado

Hoje quando passamos pela “depressiva” Avenida do Estado, temos a má impressão de estar em uma via completamente esquecida pelo poder público. Entretanto, nas primeiras décadas do século 20 a situação era bastante diferente. Tal qual ilustra o anúncio abaixo, de 1953 que anunciava um empreendimento imobiliário de 243 casas em uma área de 30.000m².

Apesar de ser uma ilustração, é possível ter uma noção de como era a região naquele tempo. A área já era uma grande avenida, possivelmente bem movimentada, mas ainda atraia construtoras e incorporadoras da época a investir em residências por ali.

Contudo, o tempo foi passando e o crescimento mal planejado e desordenado transformou a região em um área caótica. Destas construções quase nenhuma sobreviveu. Como o anúncio diz “243 casas construídas (não prometidas)” podemos presumir que todas chegaram a existir, entretanto desse conjunto atualmente restam apenas meia dúzia cuja arquitetura nos remete ao formato original apresentado na publicidade.

clique na foto para ampliar

Trata-se de um belo conjunto composto por comércio e residências. Foi construída em um padrão arquitetônico bastante comum à época e que hoje é muito raro de se encontrar, especialmente na região central de São Paulo. São residências pequenas geminadas ao armazém que se estendem pela Rua Odete Sá Barbosa, além do próprio ponto comercial (que originalmente foi uma casa)e de uma casa um tanto maior, cujas dimensões diferenciadas possivelmente se dá devido ao formato do lote..

Vista a partir da Rua Odete Sá Barbosa (clique para ampliar).

Como não são tombados como patrimônio histórico municipal (acorda DPH!) os imóveis vão sobrevivendo à própria sorte e possivelmente pela falta de interessados em comprar e construir algo ali, trecho consideravelmente ermo da avenida, especialmente à noite. Enquanto a rua lateral é essencialmente residencial.

Embora não estejam em total originalidade, boa parte dos imóveis permanecem bem fiéis ao que era na época de sua construção. Enquanto as duas casinhas do lado da rua Odete Sá Barbosa tiveram alterações significativas, os demais permanecem com sua estrutura praticamente inalterada, embora mal conservada.

Detalhe da fachada (clique para ampliar).

O armazém – que como dissemos, outrora também foi uma casa – teve apenas suas portas comerciais mais antigas, que eram bastante estreitas, alteradas por outras mais atuais e espaçosas. A casa maior, que fica à esquerda do armazém, perdeu sua porta original, de madeira, e ganhou uma porta de aço, já que a residência perdeu um pedaço de sua área para o ponto comercial.

Apesar destas alterações todas, uma boa recuperação da fachada e uma pintura bem feita daria aos imóveis um aspecto bem mais atraente. O bar que funciona ali, embora não tenhamos fotos para apresentar, é uma viagem no tempo interessante também. Uma vez que sua última reforma parece ter sido na década de 70, com azulejos coloridos bem típicos daquela época. Voltaremos lá para tirar novas imagens.

A VILA SÁ BARBOSA:

Embora o local deste imóvel seja o Bom Retiro, ali também é a Vila Sá Barbosa. Todas as ruas desta vila, que é estritamente residencial e bem agradável para morar, levam nomes desta família.

Apesar do mapa acima, de 1913, não colocar o nome das ruas elas chamam-se: Rua Odete Sá Barbosa, Benedita Sá Barbosa, Mathilde Sá Barbosa e Gabriela Sá Barbosa. Consultamos o Dicionário de Ruas da Prefeitura de São Paulo e infelizmente eles não tem informação de quem foram os Sá Barbosa.

A seta amarela indica onde estão os imóveis deste artigo (clique para ampliar).

É possível que se trate de familiares de Francisco Sá Barbosa, que dá nome a outra rua no Bom Retiro que fica alguns quarteirões dali. Nós até abordamos as casas daquela rua recentemente (veja aqui). Agora fica a pergunta: Quem foram os Sá Barbosa que dão nome as ruas da região ? Se você tiver alguma informação, entre em contato conosco ou deixe um comentário. Ajude a montar a história de São Paulo.

Vista do comércio e casa principal (clique na foto para ampliar).

Será que um dia veremos a outrora bela Avenida Tamanduateí, hoje Avenida do Estado, reurbanizada e com o rio despoluído ? Eu não tenho muitas esperanças e você ?

Veja mais fotos dos imóveis (clique na foto para ampliar):