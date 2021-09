Antes & Depois – Rua Rio Bonito

Gosto muito de fazer comparativos antes e depois pois eles são uma ótima oportunidade para a partir de duas imagens de épocas distintas sabermos se uma determinada região melhorou ou piorou com o passar do tempo. E em São Paulo, infelizmente, geralmente costuma ocorrer uma piora.

O comparativo de hoje é de uma rua que fica aos fundos aqui da sede do Instituto São Paulo Antiga e paralela à nossa, sendo uma das mais conhecidas e movimentadas da região: a Rua Rio Bonito.

A primeira imagem, abaixo, foi extraída de um publicação antiga e mostra a primeira vez que a rua foi pavimentada no já distante ano de 1928:

Na fotografia podemos ver as máquinas e os funcionários da prefeitura trabalhando para o nivelamento e pavimentação da rua, além de algumas crianças curiosas do lado esquerdo da foto e duas pessoas na entrada de uma casa à direita.

Ao fundo é possível ver a grandiosa fábrica Orion – umas das pioneiras do bairro – como a única construção imponente da região. Apesar da mesma ter mudado para outra cidade este prédio continua lá firme e forte até hoje.

Por fim, é importante dizer que esta pavimentação*¹ da Rua Rio Bonito não foi feita à época com aslfato. Na época as opções disponíveis eram paralelepípedos, concreto e macadame*². Esta última foi a escolhida para esta e demais ruas da região.

Agora vamos nos transportar para os tempos atuais, no ano de 2021:

Ao contrário da aparente tranquilidade vista na imagem de quase um século atrás, vemos uma Rua Rio Bonito repleta de veículos estacionados e um entorno bem diferente, com muitas construções fechando as laterais e o horizonte.

Entre elas vemos uma fábrica à direta, diversos predinhos no centro da imagem (um deles em fase final de construção) e na ponta direita, bem no cantinho, vemos as colunas do fundo do Templo de Salomão, da Igreja Universal.

Por fim, embora só uma das casas ainda apareça na foto atual, as duas ainda existem com algumas modificações. O corte da foto para manter a proporção equivalente entre ambas as imagens removeu uma delas.

E ai, qual cenário te agrada mais ? 1928 ou 2021 ? Deixe seu comentário !

NOTAS:



*1 – A pavimentação das ruas da região do Belenzinho, Brás e Pari tinham sua matéria prima abastecida da já extinta Usina de Pedra Britada da Rua Bresser e a areia utilizada nas obras vinha da jazida de areia do Canindé (igualmente extinta).



*2 – O macadame é um tipo de pavimento para estradas desenvolvido pelo engenheiro escocês John Loudon McAdam por volta de 1820. O nome macadame (em inglês macadam) é uma homegem a ele. Este tipo de pavimentação era muito utilizado aqui na Cidade de São Paulo. Mais informações sobre como era o processo de assentamento do macadame você confere clicando aqui.